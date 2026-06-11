घाटकोपरमध्ये पांढऱ्या पट्टीच्या वादावर पडदा, रंगाच्या पट्ट्या मारत काढला तोडगा

मुंबई, ता. १० घाटकोपर पूर्वेतील कैलास अव्हेन्यू सोसायटीत गेल्या काही दिवसांपासून पांढऱ्या रंगाच्या पट्टीवरून निर्माण झालेला वाद अखेर पोलिसांच्या मध्यस्थीने मिटला आहे. पांढऱ्या पट्टीवर लाल आणि पिवळ्या रंगाची पट्टी मारून तडजोडीचा मार्ग काढण्यात आला असून, हा वाद संपल्याचे प्रसाद वेदपाठक यांनी जाहीर केले आहे. या सोसायटीतील रहिवासी प्रसाद वेदपाठक यांनी इमारतीसमोरील रस्त्यावर काढण्यात आलेल्या पांढऱ्या पट्टीबाबत आक्षेप नोंदवला होता. त्यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओनंतर सोसायटीतील रहिवाशांमध्ये मतभेद निर्माण होऊन त्याला धार्मिक वादाचे स्वरूप प्राप्त झाले..पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर हा वाद सामोपचाराने मिटल्याचे समजते. यासंदर्भात अद्याप सोसायटी व्यवस्थापन किंवा रहिवाशांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र, हा वाद मिटल्याची माहिती प्रसाद वेदपाठक यांनी समाजमाध्यमाद्वारे माहिती दिली आहे..Vidarbha Schools: विदर्भात 30 जूनला वाजणार शाळांची घंटा; न्यायालयाचे आदेश, शासनाचे सुधारित पत्र निघणार.सोसायटीमध्ये दोन गटमुंबईतील जैन समाजाचे वास्तव्य असलेल्या घाटकोपरच्या अनेक सोसायट्यांमध्ये परिसरातील फुटपाथ, अंतर्गत रस्ते किंवा देरासर ते निवासस्थान यांदरम्यान पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या आखलेल्या दिसतात. घाटकोपरमधील कामा गल्ली परिसर, कैलास अव्हेन्यू सोसायटीमध्ये विविध धर्म व समाजाचे नागरिक वास्तव्यास आहेत. या वादामुळे सोसायटीच्या समर्थन व विरोध करणारे, असे दोन गट पडले होते..छोटे जीव-जंतू सहज दिसावेत म्हणून...सकाळसोबत बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते पीयूष दास म्हणाले, या विषयाला धार्मिक वादाचे स्वरूप देणे योग्य नव्हते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत काही ठिकाणी पांढऱ्या रंगाच्या पट्ट्या आखल्या जातात. पावसाळ्यात शेवाळे होऊ नये, तसेच छोटे जीव-जंतू सहज दिसावेत आणि त्यांचा पायाखाली चिरडून जीव जाऊ नये, हा त्यामागील उद्देश असतो. या पट्टया कायमस्वरूपी नसतात..जैन लोकांबद्दल प्रेम असणाऱ्यांना जेव्हा मराठी माणसाला घर विकत किंवा भाड्याने देण्यास नाकारले जाते तेव्हा हे लोक कुठे असतात ? हा प्रश्न कायम असून कोणताही धर्माला विरोध नाही. रवींद्र कोठावदे, स्थानिक राहिवासी.वादाच्या केंद्रस्थानी असलेली पांढरी पट्टी काढून त्यावर रंगकाम करण्यात आले आहे. एखादा वाद शांततापूर्ण मार्गाने सुटत असेल, तर त्याचा समारोप करून पुढे जाणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. - प्रसाद वेदपाठक, समाजमाध्यम इन्फ्लूएन्सर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.