Thane Road Safety: घोडबंदर रस्त्यावर पाण्याच्या फवारणीमुळे चिखलाचे साम्राज्य

ठाणे : ठाण्यातील घोडबंदर रस्त्यावरून प्रवस करताना, आधीच वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. अशातच आता वाहतूक कोंडीने त्रस्त असलेल्या नागरिकांच्या अडचणीत आता आणखी भर पडली आहे. रस्ते बांधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराकडून सुरू असलेल्या पाण्याच्या फवारणीमुळे अनेक ठिकाणी रस्ते चिखलमय झाले असून त्यामुळे दुचाकीस्वारांच्या अपघाताचा धोका वाढला आहे. वाहतूक सुरू असतानाच ही फवारणी केली जात असल्याने वाहनचालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे..ठाण्यातील घोडबंदर मार्गावर सध्या विविध ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण आणि जोडरस्त्यांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. काही भागातील कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर असली तरी अनेक ठिकाणी अद्याप खोदकाम, माती काढणे आणि भराव टाकण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या कामांमुळे आधीच मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून नागरिकांना अल्प अंतराचा प्रवास करण्यासाठीही तासन्तास रस्त्यावर अडकून राहावे लागत आहे. पातलीपाडा पुलाखालील परिसरात सध्या एमएमआरडीएकडून रस्त्याचे काम सुरू आहे. कामाच्या ठिकाणी बॅरिकेड्स उभारून वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना कसरत करत प्रवास करावा लागत आहे. .या भागात मोठ्या प्रमाणात माती काढून रस्त्याच्या कडेला साठवण्यात आली असून त्यातील काही माती रस्त्यावरही पसरली आहे. याच मातीवर कामगारांकडून वारंवार पाण्याची फवारणी केली जात असल्याने संपूर्ण रस्ता चिखलाने माखला जात आहे. विशेष म्हणजे ही फवारणी वाहतुकीच्या गर्दीच्या वेळेतही सुरू असते. पाण्याचा जोरदार मारा होताच माती मिसळून रस्त्यावर निसरडा थर तयार होतो. त्यामुळे विशेषतः दुचाकीस्वारांना वाहन चालवताना मोठी खबरदारी घ्यावी लागत आहे. अचानक ब्रेक लावल्यास किंवा वाहनाचा तोल गेल्यास अपघात होण्याची शक्यता वाढत असल्याची भीती वाहनचालक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, धूळ नियंत्रणासाठी पाण्याची फवारणी करणे आवश्यक असले तरी ती योग्य पद्धतीने आणि वाहतूक कमी असताना केली पाहिजे. मात्र प्रत्यक्षात वाहनांची मोठी वर्दळ सुरू असतानाच पाण्याचा फवारा मारला जात असल्याने रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य निर्माण होत आहे. याबाबत संबंधित कामगारांकडे विचारणा केल्यास वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार फवारणी केली जात असल्याचे उत्तर दिले जाते..दरम्यान, याचा फटका केवळ वाहनचालकांनाच नाही. तर सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्या प्रवाशांनाही बसत आहे. पातलीपाडा परिसरातील बसथांब्याजवळ रस्त्यावर चिखलयुक्त पाणी साचत असल्याने वेगाने जाणाऱ्या वाहनांच्या चाकांमधून उडणारे पाणी थेट प्रवाशांच्या अंगावर उडते. त्यामुळे वाहतुकीच्या वेळेत होणारी पाण्याची फवारणी थांबवावी, चिखल रस्त्यावर येणार नाही यासाठी उपाययोजना कराव्यात आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत, अशी मागणी केली जात आहे..बसथांब्यावर प्रवाशांची गैरसोयपातलीपाडा पुलाखालील कामाच्या ठिकाणापासून काही अंतरावर ठाणे परिवहन सेवेचा बसथांबा आहे. येथे दररोज शेकडो प्रवासी बसची प्रतीक्षा करत उभे असतात. रस्त्यावर साचलेल्या चिखलयुक्त पाण्यावरून वेगाने जाणाऱ्या वाहनांमुळे हे पाणी थेट प्रवाशांच्या अंगावर उडते. परिणामी अनेकांचे कपडे खराब होत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दुचाकीस्वारांनाही याच समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. ऐन उन्हाळ्यात चिखलमय रस्त्यावरून प्रवास करण्याची वेळ आल्याने वाहनचालक प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.