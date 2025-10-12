मुंबई

Thane News: घोडबंदर मार्गावर वाहनांना नो एन्ट्री! ४ दिवस वाहतुकीत बदल; 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

Ghodbunder Road Traffic Route Change: घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट भागाचे डांबरीकरणाचे काम करण्यात येत आहे. यामुळे अवजड वाहनांसाठी प्रवेशबंदी केली आहे.
Ghodbunder Traffic Jam

Ghodbunder Traffic Jam

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे शहर : घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट भागाचे डांबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्यामुळे, हा घाट रस्ता चार दिवसांसाठी अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला बंद ठेवला आहे. शनिवारी (ता. ११) रात्री १० वाजल्यापासून मंगळवारी (ता. १४) रात्री १२ वाजेपर्यंत या मार्गाने अवजड वाहनांना वाहतूक करता येणार नाही. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक अंजूरफाटा मार्गे वळवली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Traffic
Traffic rules
traffice police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com