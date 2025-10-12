Thane News: घोडबंदर मार्गावर वाहनांना नो एन्ट्री! ४ दिवस वाहतुकीत बदल; 'असे' असतील पर्यायी मार्ग

ठाणे शहर : घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट भागाचे डांबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्यामुळे, हा घाट रस्ता चार दिवसांसाठी अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला बंद ठेवला आहे. शनिवारी (ता. ११) रात्री १० वाजल्यापासून मंगळवारी (ता. १४) रात्री १२ वाजेपर्यंत या मार्गाने अवजड वाहनांना वाहतूक करता येणार नाही. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक अंजूरफाटा मार्गे वळवली आहे. .घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट हा गुजरात, वसई, पालघर, डहाणू या महत्त्वाच्या ठिकाणी मालाची वाहतूक करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, घाटाच्या बांधकामातील त्रुटींमुळे प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात रस्त्यावर मोठे खड्डे पडतात. घाटमार्ग तीव्र उतार-चढाचा तसेच माथ्यावर वळणदार असल्यामुळे येथे वाहने बंद पडणे आणि संथ गतीने वाहतूक चालणे, यामुळे कोंडी होते. याचा फटका संपूर्ण घोडबंदर मार्गाला बसतो..Diwali Shopping: जीएसटी कपातीचा दिलासा! दिवाळीनिमित्त इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीत वाढ.सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन विभागात घाट रुंदीकरणाच्या परवानगीवरून समन्वय नसल्याने दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात तीनदा दुरुस्ती करूनही स्थिती सुधारली नाही. आता मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत रस्ता दुरुस्ती होणार असल्याने ठाणे-घोडबंदर वाहिनी अवजड वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात येत आहे..अवजड वाहनांसाठी पर्यायी मार्गपालघर–विरार बाजूकडून ठाण्याकडे येणारी वाहने शिरसाट फाटा - पारोळ - अकलोली (गणेशपुरी) - अंबाडी मार्गे जातील.पालघर–वसई बाजूकडून येणारी वाहने चिंचोटी - कामन - खारबांव - अंजूरफाटा - भिवंडी मार्गे जातील.पश्चिम द्रुतगतीमार्ग मुंबई, काशिमीराकडून येणारी वाहने वर्सोवा ब्रिज - गुजरात महामार्ग - शिरसाट फाटा, चिंचोटी मार्गे जातील.ठाणे, मुंबई कडून येणारी वाहने खारेगाव टोलनाका - मानकोली - अंजूरफाटा मार्गे जातील..अवजड वाहतूक बंद : शनिवार (ता. ११) रात्री १० ते मंगळवार (ता. १४) रात्री १२ वाजेपर्यंत.परवानगी : हलक्या आणि अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना या मार्गावरून वाहतुकीस परवानगी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.