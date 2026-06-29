मुंबई

Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश! 2 प्रसिद्ध अभिनेत्रीचाही सहभाग; गिरगावमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई

Girgaon Prostitution Case: गिरगावमध्ये पोलिसांनी धडक कारवाई वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश केला आहे. यामध्ये दोन अभिनेत्रींची सुटका करण्यात आली आहे.
Girgaon Prostitution Case 2 actress involved

Girgaon Prostitution Case 2 actress involved

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबईत तुर्भे नाका भागात लॉजमध्ये अनैतिक मानवी तस्कर विरोधी विभागाच्या टीमने मोठी कारवाई केली होती. यावेळी पथकाने अवैध देह व्यापाराचा पर्दाफाश केला असून सात महिलांची सुटका करण्यात आली होती. मुंबईतील हे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा गिरगाव येथे अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. ज्यामध्ये दोन अभिनेत्रींसह सेलिब्रिटींसोबत काम करणाऱ्या एका मेकअप आर्टिस्टला पकडण्यात आले आहे.

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