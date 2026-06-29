Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश! 2 प्रसिद्ध अभिनेत्रीचाही सहभाग; गिरगावमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई

मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबईत तुर्भे नाका भागात लॉजमध्ये अनैतिक मानवी तस्कर विरोधी विभागाच्या टीमने मोठी कारवाई केली होती. यावेळी पथकाने अवैध देह व्यापाराचा पर्दाफाश केला असून सात महिलांची सुटका करण्यात आली होती. मुंबईतील हे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा गिरगाव येथे अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. ज्यामध्ये दोन अभिनेत्रींसह सेलिब्रिटींसोबत काम करणाऱ्या एका मेकअप आर्टिस्टला पकडण्यात आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील गिरगाव येथे पोलिसांनी वेश्याव्यवसाय रॅकेटचा भांडाफोड केला आहे. या कारवाईत पोलिसांनी दोन अभिनेत्रींची सुटका केली आहे. यामध्ये एक मराठी चित्रपटांमधील मुख्य अभिनेत्री असून दुसरी बंगाली आणि बॉलिवूड चित्रपटांत छोट्या भूमिका साकारणारी असल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर या कारवाईदरम्यान कथितपणे सेलिब्रिटींसह काम करणारा मेकअप आर्टिस्टलाही रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे..Mumbai Rain : मुंबई पावसाने ठप्प ! रस्त्यांना आले नद्यांचे स्वरुप, वाहतूक कोलमडली; २९ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी.दरम्यान, याप्रकरणातील अभिनेत्रींची नावे समोर असली नसून याबाबत मुंबई पोलिसांनी माहिती दिली आहे. त्यानुसार गिरगाव येथे महिलांना देह व्यापार करण्यास भाग पाडले जात असून मोठी रक्कम उकळली जात असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर या कृत्याची खात्री करण्यासाठी पोलिसांनी एका बनावट ग्राहकाला घटनास्थळी पाठवून धडक कारवाई करण्यात आली. सध्या मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे..कल्याणमध्ये वेश्या व्यवसाय उघडकल्याणमधील एका नामांकित हॉटेलमध्ये महिला वकील काही गरजू पीडित मुलींना हाताशी धरून वेश्या व्यवसाय चालवत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. ठाणे पोलिसांच्या मानवी तस्करी प्रतिबंधक कक्षाने हा प्रकार उघडकीस आणला असून पोलिसांनी आरोपी महिला वकीलला अटक केली आहे..Palghar: पालघर बनणार चौथी मुंबई ! गेमचेंजर प्रकल्पांना गती येणार, कधी पूर्ण होणार? मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.