Mumbai News: राज्यात पावसाचा हाहाकार! ६३ जणांचा मृत्यू, प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत; गिरीश महाजन यांची घोषणा

मुंबई : राज्यात १ जून ते ८ जुलै या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पावसाशी संबंधित विविध घटनांमध्ये ६३ जणांचा मृत्यू झाला असून ७८ जण जखमी झाले आहेत. मृतांच्या कुटुंबीयांना निकषानुसार प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिली..पुण्यातील कचरा डेपो दुर्घटनेचा उल्लेख करताना ४७ वर्षांपासून असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामुळे ही दुर्घटना घडली असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. दीड दिवसांत तब्बल ६३५ मिमी पाऊस झाल्याने हा ढिगारा इमारतीवर कोसळला. या दुर्घटनेत २३ जण अडकले असून त्यांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती महाजन यांनी दिली..Mumbai News: मुंबईत बेस्ट चालकाचा अजब कारनामा! शेवपुरीसाठी बस थांबवून प्रवाशांचा खोळंबा; जाब विचारणाऱ्यांना चालकाची शिवीगाळ .राज्य सध्या अपवादात्मक पावसाच्या परिस्थितीचा सामना करत असल्याचे नमूद करत महाजन म्हणाले की, महिनाभराचा पाऊस काही दिवसांतच कोसळत आहे. त्यामुळे अनेक शहरांतील रस्ते बंद झाले, घरांमध्ये पाणी शिरले आणि नागरिकांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करावे लागले..स्थलांतरित नागरिकांना पुढील १५ दिवस पुरेल एवढ्या धान्याचे किट देण्यात आले असून, पालघर जिल्ह्यात एक हजार नागरिकांना साहित्य वितरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सात जिल्ह्यांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून प्रत्येकी एक कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले..Mumbai News: बिपिन बाफना खून प्रकरणी आरोपींना ३० वर्षांचा कारावास, हायकोर्टाकडून फाशीची शिक्षा रूपांतरित.मृतांची संख्या, कारणेवीज २३दरड ६झाड पडून ६भिंत पडून २५पूर ३एकूण ६३ मृत जनावरे २००जखमी जनावरे १०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.