Thane News: तिकीट मागितल्यानं तरुणीचा पारा चढला, महिला टीसीसोबत अमानुष कृत्य अन्...; ठाणे रेल्वे स्थानकावर काय घडलं?

ठाणे : मुंबईच्या लाईफलाईन लोकल ट्रेन आणि स्थानकांवर वादाच्या बातम्या नियमितपणे येत असताना सोमवारी ठाणे रेल्वे स्थानकावर घडलेल्या एका घटनेने सुरक्षितता आणि प्रवाशांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एका किशोरवयीन मुलीने कर्तव्यावर असलेल्या महिला तिकीट कलेक्टरसोबत गैरवर्तन केलेच तसेच तिच्यावर प्राणघातक हल्लाही केला. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ३९ वर्षीय महिला प्रमुख टीटी ठाणे स्टेशनच्या फूटओव्हरब्रिजवर प्रवाशांची तिकिटे तपासत होती. तिने एका किशोरवयीन मुलीला थांबवले. तिचे तिकीट दाखवण्यास सांगितले. ती मुलगी तिच्या मोबाईल फोनवर बोलत होती. टीटीने तिला भेटल्यावर तिने तिचे तिकीट दाखवण्यास स्पष्ट नकार दिला. महिला अधिकाऱ्याने किशोरीला ओळखीचा पुरावा मागितला तेव्हा वाद वाढला..आधार कार्ड दाखवण्याऐवजी किशोरीने तिचे पॅन कार्ड काढले. अधिकाऱ्यावर हात उचलू लागली. नियमांचा हवाला देत टीटीने योग्य कागदपत्रे आणि तिकीट मागितले तेव्हा किशोरीला राग आला. दोघींमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, संतापलेल्या किशोरीने अचानक महिला टीसीच्या चेहऱ्यावर आणि डोक्यावर तिच्या हातात असलेल्या मोबाईलने मारण्यास सुरुवात केली..हा हल्ला इतका हिंसक होता की, तरुणीने तिच्या नखांनी टीसीचा चेहरा गंभीरपणे ओरबाडला. तिच्या तोंडातून रक्तस्त्राव झाला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे घटनास्थळी घबराट निर्माण झाली. जखमी असूनही महिला टीटी विचलित झाली नाही. तिने आरोपी किशोरीला पकडले आणि तिला स्टेशन मॅनेजरच्या कार्यालयात नेले. ती वागळे इस्टेटची रहिवासी असल्याचे समजले. ती ब्युटीशियन आणि घरगुती मदतनीस म्हणून काम करते. ठाणे जीआरपी (रेल्वे पोलिसांनी) महिला टीटीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे..