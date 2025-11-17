मुंबई

Mumbai News: जिथं भविष्याची स्वप्नं पाहिली त्याच शाळेने माझ्या मुलीचा जीव घेतला, चिमुकलीच्या आईचा मन हेलावणारा टाहो!

Vasai School Girl Died After 100 Sit-Ups: वसईत शाळेमध्ये उशिरा आल्याने शिक्षिकेने १३ वर्षांच्या मुलीला १०० उठाबशा काढायला लावल्या. यामुळे विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला असून तिच्या आईने आक्रोश व्यक्त केला.
Vasai School Girl Died After 100 Sit-Ups

Vasai School Girl Died After 100 Sit-Ups

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नालासोपारा : आमची परिस्थिती गरीब, दाह बाय दहाच्या खोलीत आमचा संसार, दिवसभर काम केल्यानंतर रात्रीची चूल पेटते. मुलीला शिकवून तिला मोठे करायचे होते. पण ज्या शाळेत तिच्या भविष्याची स्वप्नं पाहिली त्याच शाळेने माझ्या मुलीचा जीव घेतला. माझ्या पोटचा गोळा गेला हो, असा आक्रोश व्यक्त करीत मृत काजोलच्या आईने वेदनादायी भावना व्यक्त करीत विकृत शिक्षिकेवर गुन्हा दाखल करून प्रशासनापुढे न्यायाची मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
vasai virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com