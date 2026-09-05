BRICS: मुंबईत ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम 2’चे उद्घाटन; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘वसुधैव कुटुंबकम’च्या विचारातून जगाला सहकार्याची नवी दिशा

मुंबई : एपी ग्लोबलेतर्फे आयोजित ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम 2’चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत करण्यात आले. यावेळी त्यांनी जगातील वाढती विभागणी, विविध संस्कृती आणि विचारांमधील अंतर कमी करण्यासाठी लोक, देश आणि सामायिक मूल्यांमधील संवाद व सहकार्याची गरज व्यक्त केली. केवळ आर्थिक संवाद पुरेसा नसून संस्कृती, लोक आणि देशांमधील संवादातून अधिक व्यापक सहकार्याचा मार्ग तयार होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले..श्रीकृष्णाच्या संदेशाचा संदर्भकार्यक्रमाच्या सुरुवातीला श्रीकृष्ण जयंतीचा संदर्भ देत फडणवीस यांनी समावेशकता, नीतिमत्ता आणि सत्याच्या विजयाचा संदेश स्पष्ट केला. सध्याचे जग विविध भागांमध्ये विभागलेले असून प्रत्येक देश आणि समाजात वेगवेगळे विचार, संस्कृती आणि भूमिका आहेत. मात्र, जगाकडे पाहिल्यास अनेक बाबींमध्ये साम्य आढळते. त्यामुळे भविष्यातील उद्दिष्टे, सामायिक मूल्ये आणि आर्थिक संवाद यांच्या माध्यमातून लोकांना एकत्र आणण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.या कार्यक्रमात राजकीय आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील नेत्यांची उपस्थिती असून, विविध अनुभव आणि मूल्यांची देवाणघेवाण करून जग अधिक चांगले बनवण्यासाठी आवश्यक बाबी समोर आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..‘वसुधैव कुटुंबकम’चा विचारभारत ही जगातील सर्वात प्राचीन संस्कृतींपैकी एक असल्याचा उल्लेख करत फडणवीस यांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणजेच संपूर्ण जग हे एक कुटुंब असल्याच्या भारतीय विचाराची आठवण करून दिली. भारताने भूतकाळात केवळ वस्तूंचीच नव्हे, तर विचारांचीही जगभरात देवाणघेवाण केली. एका काळात जागतिक व्यापारातील भारताचा वाटा 35 टक्के होता, असे त्यांनी सांगितले. बौद्ध धर्म हा भारतातून जगभर पोहोचलेल्या विचारांपैकी एक असल्याचे नमूद करत त्यांनी युद्धाशिवाय साध्य झालेल्या प्रभावाचा संदर्भ दिला.देश आणि संस्कृतींना अधिक जवळ आणण्यासाठी अशा प्रकारच्या उपक्रमांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विविधतेला स्थान देणारी बहुध्रुवीयता आवश्यक आहे. संपूर्ण जगाला एकाच रंगात किंवा एका विचारात बांधता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले..ब्रिक्सबाबत फडणवीसांचे मतब्रिक्सची निर्मितीही याच बहुविधतेच्या विचारातून झाली असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. ब्रिक्स हा उत्तर शक्तींच्या विरोधातील गट नसून, प्राचीन आणि समृद्ध संस्कृती असलेल्या देशांकडे जगाला देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुभव आणि मूल्ये आहेत, असे त्यांनी सांगितले. प्राचीन संस्कृती, खाद्यपरंपरा आणि औषधोपचार पद्धती यांसारख्या बाबींचा उपयोग जागतिक शांततेसाठी होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.जगातील पुरवठा साखळ्यांमध्ये होत असलेली विभागणी लक्षात घेता सहकार्य आणि परस्पर संवादाला अधिक महत्त्व आहे. राजकीय नेतृत्वाच्या सहमतीसोबतच संस्कृती, लोक आणि देशांमधील संवादातूनही सहकार्याची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले..‘मुंबई हे फोरमसाठी सर्वोत्तम ठिकाण’मुंबईत ग्लोबल फोरम होत असल्याबद्दल फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त केला. मुंबई ही भारताची आर्थिक आणि व्यावसायिक राजधानी असून तंत्रज्ञान, स्टार्टअप आणि फिनटेक क्षेत्राचेही महत्त्वाचे केंद्र आहे. विविध संस्कृतींचे मिश्रण असलेले शहर म्हणून मुंबईची ओळख असल्याने अशा जागतिक फोरमसाठी मुंबई हे योग्य ठिकाण असल्याचे त्यांनी सांगितले.अशा कार्यक्रमांमधून सहकार्याच्या नव्या व्यवस्थेचा उदय होऊ शकतो, असा उल्लेख करत फडणवीस यांनी विविध देश, संस्कृती आणि लोकांमधील संवाद अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.