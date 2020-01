तुंगारेश्वरला जाताय, आधी हे वाचा...

वसई ः वसई पूर्वेकडील सातिवली इथे निसर्गरम्य ठिकाण असलेल्या तुंगारेश्‍वर पर्यटनस्थळाचा कर वाढवण्यात आला आहे; मात्र या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना असुविधांचा सामना करावा लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. गारठा वाढलाय, कशामुळे तो पहा... अभयारण्य व डोंगरावर पुरातन महादेवाचे मंदिर असून मुंबई, ठाणे व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून पर्यटक व भाविक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने येत असतात. वनविभाग या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांकडून पर्यटन कर घेते; मात्र डोंगरावर जाण्यासाठी असणाऱ्या रस्त्यांची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता, स्वच्छतागृहांचा अभाव; तसेच सुरक्षित जाळ्या नसल्याने गैरसोय होत आहे. म्हसळ्यात माकडांचा हैदोस पूर्वी येथे ३६ रुपये कर होता, आता यात १२ रुपयांनी वाढ करून तो ४८ इतका करण्यात आला आहे. तुंगारेश्वरच्या पायथ्याशी पर्यटक येताच या प्रवेश शुल्काची आकारणी केली जात असूनही त्यामानाने सुविधा मिळत नसल्याचे पर्यटकांचे म्हणणे आहे. पावसाळ्यात येथील रस्ते चिखलमय होतात, वाहनांना जाता येत नाही. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना येथील धबधबे आणि निसर्गरम्य ठिकाणे आकर्षित करतात; मात्र धबधबे असुरक्षित आहेत. त्यामुळे तुंगारेश्‍वर पर्यटन म्हणून विकसित व्हावे, यासाठी केवळ प्रवेश शुल्क न वाढवता सुविधाही वाढवाव्यात, अशी पर्यटकांची मागणी आहे. शुल्क आकारणीबाबत पाठपुरावा केल्यावर कर बंद करण्यात आला होता; मात्र आता त्यात वाढ करून कर घेतला जात आहे. याबाबत वन विभाग, सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे. वेळ पडल्यास उपोषण केले जाईल.

रमेश घोरकना, नगरसवेक, सातिवली महादेव मंदिरात भाविकांची रीघ असते. या ठिकाणी जाणारा मार्ग अत्यंत बिकट आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिलावर्गाचे हाल होतात; परंतु साधा रस्ताही तयार करण्यात आलेला नाही, तरी प्रवेश शुल्कात वाढ केली आहे. मंदिराकडे जाणारा रस्तादेखील मंदिराच्या देणगीतून केला जात आहे.

पुरुषोत्तम पाटील, अध्यक्ष, तुंगारेश्‍वर मंदिर देवस्थान

