Gold Silver Rates : सोने दरात किरकोळ तर चांदीच्या दरात सलग तीन दिवस मोठी घसरण; आजचा भाव किती?

Gold Silver Rate Maharashtra : अमेरिका इराण युद्धाचा थेट परिणाम सामान्यांच्या जनजीवनावर पडला आहे. सध्या लग्नसराईचा काळ सुरू असल्याने सोने चांदी खरेदीकडे अनेकांचा कल आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे गेल्या काही दिवसांत अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. दरम्यान मागच्या आठवड्यापासून सोन्याच्या किमतीत घसरण पहायला मिळत आहे. तर चांदी दरात मोठी घसरण पहायला मिळाली. मागच्या २४ तासांत २४ कॅरेट सोन्याच्या दरात प्रति १० ग्रॅम १० रुपयांनी घट झाली. तर तीन दिवसांत चांदी प्रति किलो तब्बल १० हजार १०० रुपयांनी घसरली आहे..कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ आणि मजबूत डॉलर यामुळे देशातील सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या महागाईमुळे चलनवाढ वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तसेच प्रमुख व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता वाढली आहे. परिणामी, बॉण्ड्सवरील परतावा अधिक आकर्षक होत असल्याने सोने-चांदीसारख्या व्याज न देणाऱ्या गुंतवणूक साधनांकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..चांदीत सलग तिसऱ्या दिवशी घसरणया आठवड्यात चांदीच्या किमतीतही घसरण पहायला मिळत आहे. चांदीचा दर तीन दिवस स्थिर राहिल्यानंतर आता सलग तिसऱ्या दिवशी चांदी स्वस्त झाली आहे. या तीन दिवसांत चांदी प्रति किलो तब्बल १० हजार १०० ने घसरली आहे. दिल्लीमध्ये चांदीचा दर १०० रुपयांनी कमी होऊन २ लाख ४९ हजार ९०० रूपये प्रति किलो झाला आहे. मुंबई आणि कोलकाता येथेही जवळपास याच दराने चांदीची विक्री होत आहे, तर चेन्नईमध्ये चांदीचा दर २ लाख ७० हजार ९०० प्रति किलो असून तो देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये सर्वाधिक आहे..Gold Silver Price Drop : सोने, चांदी दर आणखी कमी होणार, एका आठवड्यात ३ हजारांची घसरण, खर कारण आलं समोर.आगामी काळात सोन्याचा कल कसा राहणार?आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक संस्था गोल्डमन सॅक्सच्या अंदाजानुसार, जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून होत असलेली सोन्याची खरेदी आणि अमेरिकेत व्याजदर कपातीची शक्यता यामुळे दीर्घकालीन कालावधीत सोन्याच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. मात्र, अल्पकालीन कालावधीत सोन्याच्या दरात काहीशी नरमाई राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू वर्षाअखेरीस सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम सुमारे १ लाख ६३ हजारापर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.