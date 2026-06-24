Mumbai AC Local : खुशखबर! 'मरे'वर आणखी १२ एसी लोकल फेऱ्या; एकूण संख्या १२० वर

- नितीन बिनेकरमुंबई - एसी लोकलला प्रवाशांकडून मिळणारा वाढता प्रतिसाद आणि अतिरिक्त फेऱ्यांची सातत्याने होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने आणखी १२ नवीन एसी लोकल फेऱ्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या सेवा लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, त्यामुळे मध्य रेल्वेवरील एसी लोकल फेऱ्यांची एकूण संख्या १०८ वरून १२० पर्यंत पोहोचणार आहे. विशेष म्हणजे या सर्व नवीन फेऱ्या मुख्य मार्गावर चालविण्यात येणार आहेत..सध्या मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय नेटवर्कवर दररोज १०८ एसी लोकल फेऱ्या धावत असून, त्यामध्ये मुख्य मार्गावरील ८० आणि हार्बर मार्गावरील २८ फेऱ्यांचा समावेश आहे. नव्या १२ फेऱ्यांची भर पडल्याने मुख्य मार्गावरील एसी सेवांची संख्या ९२ वर जाणार आहे. मात्र, हार्बर मार्गावरील एसी फेऱ्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एसी लोकलमधील प्रवासीसंख्या सातत्याने वाढत असून मार्च आणि मे महिन्यांत या सेवांना सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे अतिरिक्त फेऱ्यांची मागणीही वाढली होती. त्यानुसार प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..वाढता प्रवाशांचा प्रतिसाददरम्यान, मे २०२५ मध्ये सीएसएमटी-कल्याण, बदलापूर आणि टिटवाळा मार्गावर एसी लोकल सेवा सुरू करण्यात आल्या. त्यावेळी एसी फेऱ्यांची संख्या ६६ वरून ८० झाली होती. त्यानंतर २६ जानेवारी २०२६ पासून सीएसएमटी-पनवेल मार्गावरही एसी लोकल धावू लागल्या आणि सेवांची संख्या ९४ वर पोहोचली. मे २०२६ मध्ये आणखी १४ फेऱ्यांची भर पडल्याने एसी लोकलची संख्या १०८ झाली होती. आता नव्या १२ फेऱ्यांमुळे मध्य रेल्वेवरील एसी लोकल सेवांचा आकडा १२० वर जाणार आहे..साध्या लोकलना फटका?मात्र, या अतिरिक्त एसी लोकल फेऱ्या नव्याने चालविण्याऐवजी विद्यमान साध्या लोकल फेऱ्यांच्या जागी चालविण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली. त्यामुळे एसी सेवांचा विस्तार होत असला, तरी सामान्य लोकल प्रवाशांमध्ये त्याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे..एसी लोकल फेऱ्यांचा प्रवास मे २०२५ पूर्वीएकूण एसी लोकल फेऱ्या : ६६ मे २०२५नव्या फेऱ्यांची भर : १४एकूण एसी लोकल फेऱ्या : ८० जानेवारी २०२६नव्या फेऱ्यांची भर : १४एकूण एसी लोकल फेऱ्या : ९४ .मे २०२६नव्या फेऱ्यांची भर : १४एकूण एसी लोकल फेऱ्या : १०८ आता आणखी १२ फेऱ्यानव्या फेऱ्यांची भर : १२एकूण एसी लोकल फेऱ्या : १२० मार्गनिहाय फेऱ्यामुख्य मार्ग : ८० वरून ९२हार्बर मार्ग : २८ (जैसे थे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.