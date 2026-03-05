मुंबई

Gorai Bus Depot Python : मुंबईकरांनो सांभाळून! गोराई बस डेपोत शिरले दोन महाकाय अजगर; पाहा रेस्क्यूचा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ

Two Giant Pythons Spotted at Gorai Bus Depot in Mumbai : मुंबईतील गोराई बस डेपो परिसरात दोन विशाल अजगर आढळल्याने खळबळ उडाली. वनविभाग आणि सर्पमित्रांनी तात्काळ कारवाई करून दोन्ही अजगरांचे सुरक्षित रेस्क्यू केले.
forest department rescues python in mumbai

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

मुंबई : शहरातील गोराई बस डेपो परिसरात दोन विशाल अजगर आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. काल सायंकाळच्या सुमारास डेपोमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास हे अजगर (Python Found at Gorai Bus Depot Mumbai) आले. अचानक इतक्या मोठ्या सापांना पाहून कर्मचाऱ्यांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

Mumbai
snake
Forest department
python
Forest Department News
Bus Stand

