Gorai Bus Depot Python : मुंबईकरांनो सांभाळून! गोराई बस डेपोत शिरले दोन महाकाय अजगर; पाहा रेस्क्यूचा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ

मुंबई : शहरातील गोराई बस डेपो परिसरात दोन विशाल अजगर आढळल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. काल सायंकाळच्या सुमारास डेपोमधील काही कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास हे अजगर (Python Found at Gorai Bus Depot Mumbai) आले. अचानक इतक्या मोठ्या सापांना पाहून कर्मचाऱ्यांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..घटनेची माहिती तात्काळ वनविभाग तसेच सर्पमित्रांना देण्यात आली. माहिती मिळताच सर्पमित्रांची टीम आणि वनविभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी काळजीपूर्वक परिसर सुरक्षित करून दोन्ही अजगरांना पकडण्याची मोहीम सुरू केली..काही वेळाच्या प्रयत्नांनंतर दोन्ही अजगरांना सुरक्षितरित्या पकडण्यात यश आले. या दरम्यान कोणतीही जीवितहानी किंवा इजा झाल्याची घटना घडली नाही. पकडण्यात आलेले अजगर मोठ्या आकाराचे असल्याने त्यांना पाहण्यासाठी परिसरात नागरिकांची गर्दीही झाली होती..वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पकडण्यात आलेल्या अजगरांना लवकरच त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यात येणार आहे. दरम्यान, डेपो परिसरात अजूनही इतर साप असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन परिसराची तपासणीही करण्यात आली..या घटनेनंतर काही काळ डेपो परिसरात भीतीचे वातावरण होते; मात्र सर्पमित्रांनी वेळीच कारवाई करून अजगरांना सुरक्षितपणे पकडल्यामुळे कर्मचारी आणि नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. वनविभागाने नागरिकांना अशा प्राण्यांचे दर्शन झाल्यास घाबरून न जाता तात्काळ संबंधित विभागाला कळवण्याचे आवाहन केले आहे..