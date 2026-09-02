८ वर्षांत २४८ कोटी रुपये खर्च, मुंबईतील उड्डाणपुलावर भूकंपासारख्या भेगा; ३ महिन्यांत तिसऱ्यांदा वादाच्या भोवऱ्यात

मुंबई : मुंबईत अनेक मार्गांवर पडलेले खड्डे नेहमीच चर्चेत असतात. पावसात रस्त्यांवर पडलेले भेगा आणि खड्डयांमुळे अपघात होत असल्याच्या घटना घडतात. यंदा मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक वाहतुकीसाठी सुरु होऊन आठवडा देखील झाला नसताना पावसामुळे खड्डे पडल्याचे समोर आले. याची चर्चा सुरु असताना आता गोरेगावमध्ये नुकतेच उद्घाटन झालेल्या नवीन उड्डाणपुलावर खड्डे पडल्याने आणि पावसामुळे रस्ता गुळगुळीत झाल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ जून रोजी गोरेगावमध्ये उद्घाटन झालेल्या नवीन उड्डाणपुल काही दिवसांतच खराब झाला आहे. २४८ कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला मृणालताई गोरे उड्डाणपूल विस्तार वेळेपूर्वीच खराब झाला आहे. उद्घाटन झालेल्या या उड्डाणपुलावर सुरुवातीला प्रचंड खड्डे, डांबराचे खडीकरण, डांबर वितळणे आणि गाडीच्या स्टँडमुळे रस्ता खचण्याच्या घटना घडल्याचे समोर आले होते. तर आता रस्त्याच्या गुळगुळीतपणामुळे तिसऱ्यांदा हा पूल चर्चेत आला आहे..Mumbai Sawantwadi Express : आजपासून मुंबई-सावंतवाडी रोजची एक्स्प्रेस धावणार! सीएसएमटी येथे मुख्यमंत्री फडणवीस दाखवणार हिरवा झेंडा.मुंबईतील गोरेगाव येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपूल उद्घाटनानंतर ३ महिन्यांत तिसऱ्यांदा वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. पावसामुळे हा उड्डाणपूल गुळगुळीत झाला असल्यामुळे बाईकस्वारांच्या गाड्या अचानक घसरून भयंकर अपघात होत आहेत. तसेच प्रचंड खड्डे, डांबराचे खडीकरण, डांबर वितळणे आणि गाडीच्या स्टँडमुळे रस्ता खचण्याच्याही घटना घडल्या आहेत. या प्रकारावर महापालिकेच्या कामावर नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत..उड्डाणपुलाचे काम आठ वर्षे रेंगाळलेराम मंदिर, एस. व्ही. रोड, लिंक रोड आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे कॉरिडॉर यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी ७५० मीटर लांबीच्या या विस्ताराचे काम २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आले होते आणि ते दोन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी, हे काम जवळपास आठ वर्षे रेंगाळले, ज्यामुळे खर्च सुमारे १७० कोटी रुपयांवरून २४८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला..Mumbai Rain Update: मुंबईचं हवामान अचानक बदललं, मुसळधार पावसाची सुरुवात; कसा असेल पुढील २ दिवसाचा अंदाज? .सोशल मीडियावर संतापउड्डाणपुलाच्या कामावर सोशल मीडियावर वापरकर्ते प्रश्न उपस्थित करत आहेत. ज्यामध्ये एकाने "या उड्डाणपुलाला महान मृणालताई गोरे यांचे नाव देण्यात आले आहे, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सामान्य मुंबईकरांना सन्मानजनक जीवन मिळावे यासाठी लढण्यात घालवले. सात वर्षे, तीन वेळा झालेला खर्चवाढ आणि कंत्राटदारावर लादलेला रोजचा दंड, यानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ ते फक्त एवढेच बांधू शकले का?" मृणालताई गोरे यांचे नाव महत्त्वपूर्ण आहे, कारण त्या केवळ अशा नेत्या नव्हत्या ज्यांचे नाव पायाभूत सुविधांना दिले गेले. 'पाणीवाली बाई' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ज्येष्ठ समाजवादी नेत्याने उपनगरी मुंबईत, विशेषतः गोरेगावमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी, मूलभूत नागरी हक्कांसाठी लढा देऊन आपली ओळख निर्माण केली. माजी नगरसेविका आणि आमदार म्हणून, त्या महाराष्ट्रातील मजूर, महिला, दलित, आदिवासी आणि शहरी गरिबांसाठी सर्वात निर्भीड तळागाळातील आवाजांपैकी एक बनल्या, असे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.