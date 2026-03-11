मुंबई

Mumbai: मुंबईच्या वाहतुकीसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पात मोठी प्रगती; जुळ्या बोगद्यांच्या कामाला वेग

Goregaon-Mulund Link Road: मुंबईची वाहतूक कोंडी सोडण्यासाठी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचं काम जलद गतीने सुरु आहे. सध्या या प्रकल्पातील जुळ्या बोगद्याच्या कामासाठी TBMचे भाग शाफ्टमध्ये उतरवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
मुंबई : मुंबईत महापालिकेकडून गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचं काम सुरू आहे. हा प्रकल्प वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडशीही जोडण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबई, पश्चिम उपगनरांसह ठाणे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार असून नागरिकांचा प्रवास अधिकच सुसाट होणार आहे. नुकतेच या बोगद्यांसाठी लॉन्चिंग शाफ्ट तयार झाल्याची माहिती समोर आली हाती. त्यानंतर आता या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

