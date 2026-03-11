Mumbai: मुंबईच्या वाहतुकीसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पात मोठी प्रगती; जुळ्या बोगद्यांच्या कामाला वेग

मुंबई : मुंबईत महापालिकेकडून गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचं काम सुरू आहे. हा प्रकल्प वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडशीही जोडण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबई, पश्चिम उपगनरांसह ठाणे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होणार असून नागरिकांचा प्रवास अधिकच सुसाट होणार आहे. नुकतेच या बोगद्यांसाठी लॉन्चिंग शाफ्ट तयार झाल्याची माहिती समोर आली हाती. त्यानंतर आता या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पातील भुयारी बोगदे तयार करण्यासाठी लॉन्चिंग शाफ्ट तयार करण्यात आले होते. त्यांनतर या साच्यात काँक्रीट ओतण्याचं काम सुरू झाले असून सध्या या जुळ्या बोगद्याच्या कामासाठी TBM (बोगदा खनन मशीन) चे सुटे भाग शाफ्टमध्ये उतरवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे..महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज बुधवार (ता. ११)रोजी गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पात जुळ्या बोगद्याच्या कामासाठी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे २०० मीटर लांब, ५० मीटर रुंद व ३० मीटर खोल लॉन्चिंग शाफ्ट तयार केले. तर सध्या ८०० मेट्रिक टन आणि ३५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या क्रेनद्वारे TBM चे भाग शाफ्टमध्ये उतरवले जात आहेत..Mumbai Gas Shortage : मुंबईच्या चुली विझल्या; गॅस टंचाईने अनेक हॉटेल्स बंद, फूड डिलिव्हरीवरही मोठा परिणाम.दरम्यान, आज १३५ मेट्रिक टन वजनाचा मुख्य शिल्ड भाग यशस्वीपणे उतरवण्यात आला आहे. या बोगद्यात आधुनिक वायुवीजन, अग्निसुरक्षा व पर्जन्यजल व्यवस्थापन यंत्रणा बसवली जाणार आहेत. तसेच बोगदा खनन पूर्ण झाल्यानंतर TBM मुलुंड अमर नगर येथे बाहेर काढण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. विशेषतः ही प्रक्रिया नियोजित वेळेपेक्षा तब्बल ३ महिने आधीपासूनच सुरु केल्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे..कसे आहे TBM मशीन?गोरेगाव–मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्पाची एकूण लांबी १२.२० किमी असून त्यात ४.७० किमीचे जुळे भूमिगत बोगदे तयार केले जाणार आहेत. यासाठी मुंबईतील सर्वात मोठी १४.४९ मीटर व्यासाची TBM मशीन प्रकल्पात वापरणार आहे. टेराटेक कंपनीने या TBM मशीनची निर्मिती केली असून याचे वजन प्रत्येकी २१७५ मेट्रिक टन आहे..आता बसचे स्टिअरिंग महिला चालकांच्या हाती! सक्षमीकरणाचा प्रशासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; ४०० महिलांची भरती होणार, कुठे अन् कधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.