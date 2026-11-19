मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये वाद-भांडण, हाणामारी तसेच मद्यधुंद अवस्थेतील तरुण धिंगाणा घालत असल्याचे अनेक प्रकार समोर येतात. असाच एक प्रकार आता पश्चिम रेल्वे मार्गावरील गोरेगाव स्थानकात घडला आहे. .मुंबईतील गोरेगाव रेल्वे स्थानकात एक मद्यधुंद अवस्थेतील तरुणी लोकल ट्रेनच्या मोटरमनच्या केबिनमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करत धिंगाणा घातल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकारचा व्हिडिओ देखील समोर आला असून दिवसेंदिवस मुंबई लोकलमध्ये घडणाऱ्या अशा प्रकरांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..Dawood Ibrahim: दाऊदच्या मुंबईतील घरावर बुलडोझर, स्थानिकांच्या विरोधानंतर पालिकेची कारवाई ऐनवेळी स्थगित.मिळालेल्या माहितीनुसार, गोरेगाव रेल्वे स्थानकात मद्यधुंद तरुणीने हायव्होल्टेज ड्रामा केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तरुणी रेल्वेच्या मोटरमन केबिनमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. केबिनच्या दरवाजाचे हँडल दोन्ही हातांनी पकडून दरवाजाजवळ उभे राहून अंग मागे झोकून तरुणीच्या विचित्र हालचाली सुरु होत्या..दरम्यान, स्कर्ट आणि हाय हिल्स परिधान केलेल्या तरुणीच्या या वर्तनामुळे प्रवाशी अचंबित झाले. या प्रकारावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर चर्चेला उधाण आले असून रेल्वेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रतिबंधित मोटरमन केबिनमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न गंभीर मानला जात आहे..Dadar Railway Station: दादर रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलणार, सरकार मोठा निर्णय घेणार; मनसेचा आक्षेप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.