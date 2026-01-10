मुंबई

दुर्दैवी घटना! गोरेगावमधील भगतसिंग नगरमध्ये भीषण आग; एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू

Goregaon West Cylinder Blast : या घटनेत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला असून संजोग पावस्कर, हर्षदा पावसकर आणि खुशाल पावसकर अशी मृतांची नावं आहेत. या घटनेची याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचत पंचनामा केला.
Three members of a family died after a gas cylinder explosion : गोरेगाव पश्चिम येथील भगतसिंग नगर परिसरात आज पहाटे एका दुमजली घराला लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एका १२ वर्षीय मुलाचा आणि १९ वर्षीय तरुणीचा समावेश असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

