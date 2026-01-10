दुर्दैवी घटना! गोरेगावमधील भगतसिंग नगरमध्ये भीषण आग; एकाच कुटुंबातील तिघांचा होरपळून मृत्यू

Three members of a family died after a gas cylinder explosion : गोरेगाव पश्चिम येथील भगतसिंग नगर परिसरात आज पहाटे एका दुमजली घराला लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये एका १२ वर्षीय मुलाचा आणि १९ वर्षीय तरुणीचा समावेश असून, या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मुंबई अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, गोरेगाव (प.) येथील राजाराम लेन, जनता स्टोअर्सजवळील भगतसिंग नगरमधील एका तळ अधिक एक मजल्याच्या घराला पहाटे ०३:०६ वाजता आग लागली. ही आग तळमजल्यावरील इलेक्ट्रिक वायरिंग आणि घरातील साहित्याला लागली होती, जी वेगाने पहिल्या मजल्यापर्यंत पसरली.अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच स्थानिक नागरिकांनी पाण्याच्या बादल्यांच्या साहाय्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी विद्युत पुरवठा खंडित करून आग पूर्णपणे आटोक्यात आणली. पहाटे ०३:१६ वाजता आग पूर्णपणे विझवण्यात यश आले..Yeola News : येवल्यात मोठी खळबळ! प्रसिद्ध तृप्ती फरसाण दुकान पेटवून देण्याचा प्रयत्न; सीसीटीव्हीत धक्कादायक दृश्य कैद.आगीच्या विळख्यात पहिल्या मजल्यावर राहणारे तीन जण अडकले होते. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी या तिघांनाही बाहेर काढून पोलीस व्हॅन आणि खासगी वाहनाद्वारे तात्काळ ट्रॉमा केअर रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, रुग्णालयातील आरएमओ डॉ. मोईन यांनी तपासून या तिघांनाही 'ब्रॉट डेड' (दाखल करण्यापूर्वीच मृत) घोषित केले.मृतांची नावे :१. हर्षदा पावसकर (वय १९ वर्षे - महिला)२. कुशल पावसकर (वय १२ वर्षे - पुरुष)३. संजोग पावसकर (वय ४८ वर्षे - पुरुष).Samruddhi Accident: समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; ट्रॅव्हल्स जळून खाक, चालकाचा होरपळून मृत्यू.प्राथमिक माहितीनुसार, आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असावी असा अंदाज वर्तवला जात आहे. तळमजल्यावरील इलेक्ट्रिक वायरिंगला आग लागल्याने धुराचे लोट आणि ज्वालांनी वरच्या मजल्याला वेढले, ज्यामुळे या तिघांना बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही,त्यामुळे ते आत अडकले. स्थानिक पोलीस आणि अग्निशमन दल या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.या भीषण घटनेमुळे भगतसिंग नगर परिसरात शोककळा पसरली असून, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.