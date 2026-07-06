मुंबई

गोरं होण्याच्या नादात मोठा धोका! पाकिस्तानी फेअरनेस क्रीममुळे महाराष्ट्रात १८ महिलांच्या किडनींना इजा; आरोग्यावर गंभीर प्रश्न

Pakistani Fairness Cream: गोरे होण्याची इच्छा काही महिलांसाठी आरोग्याच्या समस्यांचे कारण बनली आहे. गोरेपणा देण्याचा दावा करणारी एक त्वचा उजळवणारी क्रीम वादात सापडली आहे. कारण १८ महिलांना या क्रीममुळे किडनीचा त्रास झाल्याचा आरोप आहे.
Pakistani Fairness Cream cause Kidney Damage

Pakistani Fairness Cream cause Kidney Damage

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

गोरे होण्याची इच्छा काही महिलांसाठी गंभीर आणि जीवघेण्या आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरली आहे. गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये १८ महिलांमध्ये किडनी निकामी होण्याचे कारण एका प्रतिबंधित त्वचा उजळ करणाऱ्या क्रीमशी जोडले गेले आहे. 'गोरी ब्युटी क्रीम' नावाचे हे उत्पादन पाकिस्तानात तयार केले जात असल्याचे म्हटले जाते. भारत सरकारने कडक निर्बंध लादले असूनही, ही धोकादायक क्रीम 'मीशो' या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि अनेक अनधिकृत इंस्टाग्राम पेजेसच्या माध्यमातून भारतीय बाजारपेठांमध्ये बेकायदेशीरपणे विकली जात होती.

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