Doctor Protest: निवासी डॉक्टरांचे काम बंद आंदोलन, डॉ. संपदा मुंडे मृत्यू प्रकरणी निष्पक्ष चौकशीची मागणी

Dr. Sampada Munde Case: राज्यभरातील निवासी डॉक्टरांनी डॉ. संपदा मुंडे मृत्यू प्रकरणी काम बंद आंदोलन पुकारले असून
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : शहरासह राज्यभरातील सरकारी आणि पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांनी सोमवारपासून संप पुकारला आहे. फलटण येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी आवाहन केले. सरकार निष्पक्ष चौकशी करून कुटुंबाला आर्थिक मदत देत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार निवासी डॉक्टरांनी केला आहे. संप दीर्घकाळ सुरू राहिला तर रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांचे हाल होतील.

