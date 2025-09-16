मुंबई

Bike Taxi Fare: इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा आजपासून सुरू, पाहा किती असणार भाडे?

Maharashtra Transportation: महाराष्ट्र बाइक-टॅक्सी नियम, २०२५’अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी टॅक्सीचे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. छाेट्या अंतरासाठी ही सेवा फायदेशीर ठरणार आहे.
E-Bike Taxi
E-Bike Taxisakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात सुरू होणाऱ्या बाइक टॅक्सी सेवेसाठी सरकारने अधिकृत भाडे जाहीर केले आहे. ‘महाराष्ट्र बाइक-टॅक्सी नियम, २०२५’अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी टॅक्सीचे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. पहिल्या १.५ किलोमीटरसाठी प्रवाशांना १५ रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी १०.२७ रुपये आकारले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Bike
Transportation
taxi
Transport
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com