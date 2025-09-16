Bike Taxi Fare: इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा आजपासून सुरू, पाहा किती असणार भाडे?

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात सुरू होणाऱ्या बाइक टॅक्सी सेवेसाठी सरकारने अधिकृत भाडे जाहीर केले आहे. ‘महाराष्ट्र बाइक-टॅक्सी नियम, २०२५’अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी टॅक्सीचे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. पहिल्या १.५ किलोमीटरसाठी प्रवाशांना १५ रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी १०.२७ रुपये आकारले जाणार आहेत..राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या १८ ऑगस्टच्या बैठकीत भाडे एकसमान ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली हाेती. त्यानुसार आता बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात तीन कंपन्यांना प्राथमिक परवाना देण्यात आला आहे. यात उबेर इंडिया सिस्टीम प्रा. लि., रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांना ३० दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना देण्यात आला आहे. या कालावधीत अटींची पूर्तता केल्यास कायमस्वरूपी परवाना दिला जाणार आहे..Mangal Prabhat Lodha: प्रत्येक प्रभागात कबुतरखाना उभारणार, मंगलप्रभात लाेढा यांचे सूताेवाच.महाराष्ट्र सरकारने उबरला बाइक टॅक्सी सेवेसाठी दिलेला तात्पुरता परवाना हा प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे उबरने म्हटले आहे. गोवा, तेलंगणा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी बाइक टॅक्सी सेवेला अधिकृत परवानगी दिली आहे. सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना राज्य परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या भाड्याप्रमाणे शुल्क बंधनकारक असेल..नियम आणि सुरक्षापरिवहन विभागाने बाइक टॅक्सी सेवेला परवानगी देताना काही नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेसाठी चालकांनी खबरदारी घ्यावी आणि प्रवाशांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत..प्रवाशांना दिलासाबाइक टॅक्सी सेवा सुरू झाल्याने प्रवाशांना वाहतूक कोंडीमध्येही सोपी व स्वस्त प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे. छाेट्या अंतरासाठी ही सेवा फायदेशीर ठरणार आहे. सर्व बाइक टॅक्सी ॲग्रीगेटर कंपन्यांना शुल्क आकारणे बंधनकारक असेल..Mumbai Pollution: मुंबईत आता १०३ हवा गुणवत्ता मापन केंद्रे! प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेचा निर्णय .बाइक टॅक्सी सेवेसाठी तीन कंपन्यांना तात्पुरता परवाना देण्यात आला आहे. रॅपिडोकडून काही नियमांचे पालन न झाल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती पुढेही सुरू राहील; मात्र परवान्यासाठी पात्रता निकष पूर्ण केल्यामुळे त्यांना परवाना दिला आहे.- विवेक भिमनवार, परिवहन आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.