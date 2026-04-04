सत्य जनतेसमोर येणारच! खरातप्रकरणी परिवहनमंत्री सरनाईक यांचा विश्वास

ठाणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशोक खरात प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करून स्पष्ट संदेश दिला आहे, की सरकार पारदर्शकतेवर ठाम आहे. 'सत्य काहीही असो, ते जनतेसमोर येणारच,' असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला..परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ठाम शब्दांत सांगितले, की हे प्रकरण कोणत्याही विरोधकांनी उघड केले नसून राज्य सरकारनेच पुढाकार घेत जनतेसमोर आणले आहे. फोन कॉलच्या आरोपांवरून निर्माण झालेल्या वादावर बोलताना त्यांनी विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका केली.'सार्वजनिक जीवनात असताना शेकडो फोन येत असतात. प्रत्येक कॉलची नोंद ठेवणे शक्य नसते. फोन करणे किंवा घेणे हा गुन्हा नाही,' असे स्पष्ट करत त्यांनी तपास पूर्ण होईपर्यंत संयम राखण्याचे आवाहन केले..दिल्लीतील कथित 'डिनर डिप्लोमसी'च्या चर्चेलाही त्यांनी राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी भेटणे, हा गुन्हा नाही. फोटोमध्ये एकत्र दिसल्याने राजकीय समीकरणे बदलतात, असे मानणे चुकीचे आहे,' असा टोला त्यांनी लगावला. याचबरोबर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर अधिक मजबूत होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले, की तरुण नेतृत्व देशाची भूमिका जागतिक स्तरावर प्रभावीपणे मांडत आहे..पावसामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकटधाराशिव जिल्ह्यात गारपिटीसह झालेल्या अवकाळी पावसाने द्राक्षबागा आणि आंब्याच्या मोहोराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हवामान खात्याच्या इशाऱ्यानुसार पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती आहे. प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.