Grampanchayat Election | "रायगड पॅटर्न'कडे लक्ष; जिल्ह्यातील 78 ग्रामपंचायतींचा निकाल

अलिबाग : राज्यातील महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर रायगड जिल्ह्यातीलही राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात शुक्रवारी झालेल्या 78 ग्रामपंचायतींच्या सोमवारी लागणाऱ्या निकालाकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये स्थानिक आघाड्या झाल्या आहेत; तर काही ठिकाणी भाजपला शह देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेले शेकाप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस हे पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यामुळे हा "रायगड पॅटर्न' किती फायदेशीर ठरली आहे, हे निकालावरून दिसून येणार आहे. पनवेल तालुक्‍यात सर्वाधिक 24 ग्रामपंचायतींत मतदान झाले आहे. यातील दोन ग्रामपंचायती आधीच बिनविरोध आहेत. या तालुक्‍यात भाजपची ताकद जास्त असल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्र येत भाजपच्या विरोधात ताकद लावली होती. पनवेलनंतर रोहा तालुक्‍यात 21 ग्रामपंचायतींसाठी मतदान झाले. या ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ताकद जास्त आहे. पक्षांतर्गत वाद बाजूला ठेवून निवडणुका लढवाव्यात, असे आवाहन आघाडीच्या नेत्यांनी केले होते. या आवाहनाला किती कार्यकर्त्यांनी प्रतिसाद दिला, हेदेखील निकालानंतर ठरणार आहे.

राजकीय वादात न पडता रायगड जिल्ह्यातील 10 ग्रामपंचायतींनी सर्व सदस्य बिनविरोध निवडले आहेत. याची अधिकृत घोषणाही सोमवारी होणार आहे. मुंबई, रायगड ठाणे परिसरातील महत्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी क्लिक करा गर्दी न करण्याचे आवाहन

मतमोजणी तहसील कार्यालयात सकाळी 9.30 वाजल्यापासून सुरू होणार आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) सर्जेराव म्हस्के-पाटील यांनी दिली. कोरोनामुळे कार्यकर्त्यांनी मतमोजणी परिसरात गर्दी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दुपारपर्यंत निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल. Grampanchayat Election Attention to Raigad Pattern Results of 78 Gram Panchayats in the district ----------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

