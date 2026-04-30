Green Maharashtra: हरित महाराष्ट्रासाठी मोठा निर्णय; वृक्षलागवड लक्ष्य तर वृक्षतोडीस सुलभ परवानगी, तीनशे कोटी झाडे लावणार, आयोग काय करणार?

मुंबई: राज्यात तीनशे कोटींची वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र, त्याचबरोबर औद्योगिक कार्यसुलभतेच्या नावाखाली (ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस ) वृक्षतोडीबाबतचे नियम अधिक सोपे करून वृक्षतोडीची परवानगी ३० दिवसांवरून पंधरा दिवसांवर आणल्याबाबतचा शासकीय आदेश जरी केला आहे. .राज्याने २०४७ पर्यंत तीनशे कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री असतील, तर उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष, वन मंत्री, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्री, कृषी मंत्री आणि रोजगार हमी योजना मंत्री हे सह उपाध्यक्ष असतील..राज्यातील वनाच्छादित, वृक्षाच्छादित तसेच गवताळ प्रदेशांचा गुणात्मक व परिणात्मक विस्तार साध्य करणे, हवामान बदलास प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करणे, जलसंधारण सुधारणे, जमिनीचा पोत सुधारणे, जैवविविधतेचे संरक्षण करणे, स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीस चालना देणे तसेच स्थानिक नैसर्गिक परिसंस्थांचे जतन क्षेत्रनिहाय पर्यावरणपुरक दृष्टिकोनातून वृक्षलागवड करणे यावर आयोगाच्या माध्यमातून भर दिला जाणार आहे. .जिल्हानिहाय 'लँड बँक' विकसित केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये वन विभाग अन्य विभागांशी समन्वय साधून जमीन उपलब्ध करून घेतली जाणार आहे. यामुळे वृक्षारोपण कार्यक्रम आणि अभियानांचे एकात्मिक पद्धतीने अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे..आयोग काय करणार?राष्ट्रीय वनधोरण १९८८ अनुसार देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित किंवा वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहेत. राज्यात वनाच्छादित अन् वृक्षाच्छादित क्षेत्र अनुक्रमे १६.५३ व ४.७२ टक्के आहे. त्यामुळे एकूण क्षेत्र २१.२५ टक्के एवढेच आहे. हे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी सरकारने नियोजन केले असून २०४७ पर्यंत हे उद्दिष्ट साध्य करायचे आहे. त्यासाठी ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहिमेचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण आणि वित्त पुरवठ्यासाठी हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.