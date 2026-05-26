मुंबई

मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर हायटेक होणार! मंदिरात उभारला जाणार भव्य कॉरिडॉर; भाविकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार

Mumbai Siddhivinayak Temple: मुंबईतील ऐतिहासिक सिद्धिविनायक मंदिरातील कॉरिडॉरचा भूमिपूजन समारंभ पार पडला आहे. या कॉरिडॉरच्या उभारणीमुळे लक्षावधी भाविकांना जागतिक दर्जाच्या आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील.
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील सुप्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर ज्याला संपूर्ण देशातील आणि जगभरातील लक्षावधी हिंदूंचे एक प्रमुख श्रद्धास्थान मानले जाते त्याचा आता मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास केला जाणार आहे. सोमवारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'सिद्धिविनायक मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पा'च्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन केले. या प्रसंगी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे या देखील उपस्थित होत्या.

