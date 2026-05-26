मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर हायटेक होणार! मंदिरात उभारला जाणार भव्य कॉरिडॉर; भाविकांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार

मुंबई : मुंबईतील सुप्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर ज्याला संपूर्ण देशातील आणि जगभरातील लक्षावधी हिंदूंचे एक प्रमुख श्रद्धास्थान मानले जाते त्याचा आता मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास केला जाणार आहे. सोमवारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'सिद्धिविनायक मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पा'च्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन केले. या प्रसंगी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे या देखील उपस्थित होत्या. .या भव्य कॉरिडॉरच्या उभारणीमुळे, मंदिराला भेट देणाऱ्या लक्षावधी भाविकांना आता जागतिक दर्जाच्या आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसरामध्ये विकसित केल्या जाणाऱ्या कॉरिडॉरच्या माध्यमातून भाविकांना विविध आधुनिक आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले..सिद्धिविनायक मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या 'भूमिपूजन' समारंभाप्रसंगी बोलताना, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले की, हे मंदिर संपूर्ण राष्ट्रासाठी श्रद्धेचे केंद्र आहे. या कॉरिडॉरच्या उभारणीमुळे भाविकांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, सिद्धिविनायक मंदिर हे केवळ मुंबईसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी श्रद्धेचे एक प्रमुख केंद्र असून, येथे दररोज लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात, यावरही त्यांनी विशेष भर दिला..सुमारे २२५ वर्षांचा इतिहास असलेल्या श्री सिद्धिविनायक मंदिराचा पाया सन १८०१ मध्ये रचण्यात आला होता. आता, भाविकांचे सुख आणि सोय लक्षात घेऊन, मंदिराच्या 'कॉरिडॉर' (परिसर विकास) प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पुढील दोन वर्षांच्या आत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटित करण्यात आला, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले; तसेच, या कामासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांनी सिद्धिविनायक न्यासाच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानले. .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, देशभरातील धार्मिक स्थळांचा विकास आणि पुनर्रचना करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले. उदाहरणे देत त्यांनी नमूद केले की, अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचे बांधकाम आणि उज्जैनमधील महाकाल मंदिर कॉरिडॉर ही या दिशेने उचललेली महत्त्वपूर्ण पावले आहेत. मंदिरांचे बांधकाम आणि पुनर्बांधणी हे केवळ विकासाचे काम नसून, ती एक सांस्कृतिक आणि धार्मिक जबाबदारीही आहे, असे शिंदे यांनी म्हटले..सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी यांनी सांगितले की, मंदिराचे सुशोभीकरण आणि कॉरिडॉर प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यांनी खात्री दिली की, या कॉरिडॉरचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, भाविकांना दर्शनादरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या गैरसोयीचा सामना करावा लागणार नाही. या प्रकल्पांतर्गत, आधुनिक वाहनतळ सुविधा, अधिक प्रभावी रांग व्यवस्थापन आणि मंदिर परिसरात सुरक्षित हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या जातील..आचार्य पवन त्रिपाठी यांनी पुढे नमूद केले की, मंदिर संकुलामध्ये अशा प्रकारे एका कॉरिडॉरची उभारणी केली जाईल, ज्यामुळे भाविकांना उकाडा, थेट सूर्यप्रकाश किंवा पावसापासून दिलासा मिळेल. त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, भाविकांची सतत वाढत असलेली संख्या पाहता, सुविधांचा विस्तार करणे आता अत्यंत आवश्यक बनले होते. भाविकांना त्यांच्या आध्यात्मिक अनुभवासोबतच आधुनिक सुविधाही मिळाव्यात, जेणेकरून त्यांचा दर्शनाचा अनुभव अधिक सुखद आणि त्रासमुक्त होईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा न्यास कटिबद्ध आहे.