Mumbai News: जीटीबीनगरवासीयांना भाड्याचा दिलासा! निवासींना २० तर गाळेधारकांना १० हजार रुपये

मुंबई : म्हाडातर्फे बांधकाम व विकास करार (सी अॅण्ड डीए) अंतर्गत जीटीबीनगरचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार पुनर्विकास प्रकल्पातील निष्कासित १,२०० पात्र निवासी सदनिकाधारकांना १ नोव्हेंबरपासून दरमहा २० हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे. .तसेच पात्र ठरलेल्या १२१ अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारकांना दरमहा १० हजार रुपये भाडे मिळणार असल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या गुरू तेग बहादूरनगर (जी.टी.बी.नगर) समूह पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाचा पहिला सी अॅण्ड डीए तत्त्वावरील पुनर्विकास प्रकल्प आहे..Mumbai Protest: ठाकरे बंधूंच्या अडचणी वाढल्या? शिवाजी पार्क आंदोलनप्रकरणी आदित्य-अमित यांच्यावर गुन्हा दाखल.आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारकसशर्त पात्र ठरलेल्या गाळेधारकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पात्रता सिद्ध करणे संबंधित धारकांसाठी बंधनकारक राहणार आहे..बाधितांना २० ऑक्टोबरची मुदतगुरू तेगबहादूर (जीटीबी) नगर पुनर्विकास प्रकल्प परिसरातील दुकानदार, गाळेधारक व झोपडीधारकांना स्वेच्छेने जागा खाली करून प्रकल्प उभारणीच्या कामासाठी सहकार्य मिळावे, यासाठी म्हाडातर्फे २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदत कालावधीत सहकार्य न करणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर सदरची मुदत संपल्यानंतर नियमानुसार निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.