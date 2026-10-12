मुंबई

Mumbai News: जीटीबीनगरवासीयांना भाड्याचा दिलासा! निवासींना २० तर गाळेधारकांना १० हजार रुपये

GTB Redevelopment: म्हाडातर्फे जीटीबीनगरचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार पुनर्विकास प्रकल्पातील निवासींना २० तर गाळेधारकांना १० हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे.
Mhada

Mhada

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : म्हाडातर्फे बांधकाम व विकास करार (सी अॅण्ड डीए) अंतर्गत जीटीबीनगरचा पुनर्विकास केला जात आहे. त्यानुसार पुनर्विकास प्रकल्पातील निष्कासित १,२०० पात्र निवासी सदनिकाधारकांना १ नोव्हेंबरपासून दरमहा २० हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे.

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