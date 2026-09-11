मुंबई

Mumbai Crime: गुजरातचा चोर चारोटीत पकडला, महामार्ग पोलिसांची कारवाई; टोलनाक्यावरून अटक

Theft Case: गुजरातमधील पादचाऱ्याचे सोन्याचे ब्रेसलेट, गळ्यातील सोनसाखळी लुटणाऱ्या चोराला चारोटीतून ताब्यात घेण्यात आले आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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कासा : गुजरातमधील बिलीमोरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पादचाऱ्याचे सोन्याचे ब्रेसलेट, गळ्यातील सोनसाखळी लुटली होती. या प्रकरणातील चोराला चारोटीतून ताब्यात घेतले आहे.

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