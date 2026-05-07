Mumbai: मुंबई लोकलमध्ये गुजराती जाहिराती, मराठी भाषिकांचा संताप; VIDEO VIRAL

मुंबई : काही महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या मध्य रेल्वेवरील नाहूर स्थानकावर गुजराती भाषेत जाहिराती लावल्याचे प्रकरण समोर आले होते. यामुळे वाद निर्माण झाला होता. हे प्रकरण ताजे असतानाच मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमध्ये गुजराती भाषेतील जाहिरात लावल्या आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. .पालघर आणि डहाणू-दिवा लोकलमध्ये सर्वत्र गुजराती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. ज्यामध्ये गुजराती भाषेतील मजकूर लिहून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिला जात असल्याचा आरोप मराठी भाषिकांनी केला आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे..Mumbai: आंतरराष्ट्रीय विमानतळ स्थानकात धूर, भुयारी मेट्राेचा खाेळंबा; दाेन तास प्रवाशांची गैरसोय.मराठी भाषेला डावललं जातंयया लोकलचा मार्ग महाराष्ट्रात आहे. इथे मराठी भाषेसोबत गुजराती भाषेत जाहीर लावू शकता. मात्र मराठी न लावता केवळ गुजराती भाषेतील जाहिराती लावणे चुकीचं आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि मराठी भाषेला डावललं जात असल्याचे दिसत आहे. गुजरातमधील एका ट्रेनमध्ये गुजराती जाहिरात न लावता मराठी जाहिरात लावली तर चालेल का? असा प्रश्न मराठी भाषिकांनी उपस्थित केला..त्याचबरोबर केंद्र सरकारला अशी विनंती आहे की, ज्या गाड्या डहाणू मध्ये धावत असेल आणि बहुसंख्य प्रवासी मराठी भाषिक आहेत, त्यामुळे जाहिराती मराठी भाषेतच लावाव्या, असे प्रवाशांचे म्हणणे आहे.