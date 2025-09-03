Gunratna Sadavarte : संविधानाच्या राज्यात पाटीलकी चालत नाही, विखे पाटलांनी घोटाळा केलाय; सदावर्तेंचा घणाघात

हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा जीआर काढल्यानं ओबीसींवर अन्याय होतोय. जातीच्या आधारेच ठरवणार असाल आणि कुणाचंही ऐकणार नसाल तर भारताचं संविधान कशाला पाहिजे? असा आक्रमक सवाल वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी विचारला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर सदावर्तेंनी आक्षेप घेतला. सरकारच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता तपासण्याची गरज असल्याचं सदावर्तेंनी म्हटलंय. सामाजिक न्याय विभागाकडून जीआर काढले गेले पण त्या खात्याचे मंत्रीच तिथं नव्हते, त्यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आली नाही असंही सदावर्ते म्हणाले..जरांगेंनी सद्सद्विवेकबुद्धीने GRची शेवटची ओळ वाचावी, गावी पाठवण्यासाठी थंड गोळा दिला; सदावर्तेंची पहिली प्रतिक्रिया.मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीकडे पाठ फिरवली. याबाबत भुजबळांचे सदावर्तेंनी अभिनंदन केलं. ते म्हणाले की, छगन भुजबळसाहेब, फुले शाहू आंबेडकर विचारांचे भाष्यकार आहेत. त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतून सभात्याग केल्याचं समजतंय. मी भुजबळ साहेबांचं स्वागत, अभिनंदन करतो. मंत्रिमंडळातील मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील आणि त्यांच्यासोबतच्या सवंगड्यांनी संविधानाला फ्रॉड होईल असा जीआर काढण्याचं धाडस दाखवलं. ते संविधानात फ्रॉड आहे. भुजबळांनी याला लोकशाहीच्या मार्गाने निषेध नोंदवलाय. त्यांनी गांभीर्य दाखवलंय..हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणी केली तरी एकाचंही सर्टिफिकेट निघणार नाही, विखेंनी GRचा अर्थ सांगावा; विनोद पाटील यांचं आव्हान.आपण किती जातीवादी झालोत? विरोधातले, विरोधी पक्षातले सगळे मराठ्यांचे खासदार आमदार, सत्तेतले आमदार, खासदार मराठ्यांचे, सगळे जर जातीच्या आधारेच ठरवणार असतील, कुणाचंही ऐकणार नसतील तर भारताचं संविधान कशाला पाहिजे? असा प्रश्न सदावर्ते यांनी विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय की आरक्षणाचा जो कायदा आहे तो डायल्यूट करण्याचे अधिकार तुम्हाला नाहीत. कास्ट सर्टिफिकेट कायद्याला निष्प्रभ करण्याचे अधिकार हे कोणत्याही जीआरने मिळत नाहीत. कालचा जीआर हा भारतीय संविधानानुसार चुकीची आहे. आरक्षण कायद्याला निष्प्रभ करणारी आहे असंही सदावर्ते म्हणाले..माजी न्यायमूर्ती शिंदे हे मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य नाहीत. त्यांच्या शिफारसीला अर्थ नाही. त्यांच्या नियुक्तीला आणि समितीला आव्हान देता येईल. त्यांची नियुक्ती ही स्वार्थासाठी करण्यात आलीय. बेकायदेशीर समितीचा आधार घेत जीआर काढला गेला. त्यामुळे ही कृती कायदेशीरदृष्ट्या घोटाळा आहे. संविधानासोबत फ्रॉड आहे. हे सामान्यांपर्यंत पोहोचवू अशा शब्दात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्रमकपणे राज्य सरकारच्या निर्णय़ाला विरोध केला..सदावर्ते म्हणाले, जरांगेंच्या जीआरच्या माध्यमातून मराठा समाजाचीही फसवणूक केली गेली. या शासन निर्णयाच्या आधारे एकही जात प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकत नाही. जो आधार सांगितला तो दुसरा पुरावा आहे. प्रतिज्ञापत्राला काही आधार नाही. जोपर्यंत तुम्ही मागास ठरत नाही तोपर्यंत प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरलं जाणार नाही. ठोस पुरावा नसेल तर काहीच होऊ शकत नाही. कुणबी आणि मराठा या वेगळ्या जाती आहेत हे स्पष्ट झालंय. विखे पाटलांनी सबंध ओबीसींची माफी मागावी. तुम्ही ओबीसींचं ऐकलंत का? तुम्हाला नैसर्गिक न्याय कळत नाही का? तुम्ही सर्वांना गृहित धरलं, पाटीलकीसारखा निर्णय झाला. संविधानाच्या राज्यात पाटीलकी चालत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.