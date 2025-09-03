मुंबई

जरांगेंनी सद्सद्विवेकबुद्धीने GRची शेवटची ओळ वाचावी, गावी पाठवण्यासाठी थंड गोळा दिला; सदावर्तेंची पहिली प्रतिक्रिया

Gunratna Sadavarte : मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतल्यास इतर आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. मी पोलिसाचा मुलगा असल्यानं मला माहितीय पोलिसांवर हल्ला झाल्यास गुन्हे मागे घेता येत नाहीत असंही सदावर्ते म्हणालेत.
सूरज यादव
Updated on

मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ५ दिवस आंदोलन केलं. मंगळवारी अखेर त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य झाल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं. जरांगेंनी केलेल्या मागण्यांपैकी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेतले जातील अंस लेखी आश्वासन राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आलंय.

हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणी केली तरी एकाचंही सर्टिफिकेट निघणार नाही, विखेंनी GRचा अर्थ सांगावा; विनोद पाटील यांचं आव्हान
