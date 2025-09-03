जरांगेंनी सद्सद्विवेकबुद्धीने GRची शेवटची ओळ वाचावी, गावी पाठवण्यासाठी थंड गोळा दिला; सदावर्तेंची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ५ दिवस आंदोलन केलं. मंगळवारी अखेर त्यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य झाल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आलं. जरांगेंनी केलेल्या मागण्यांपैकी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीवर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेतले जातील अंस लेखी आश्वासन राज्य सरकारकडून मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आलंय..हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणी केली तरी एकाचंही सर्टिफिकेट निघणार नाही, विखेंनी GRचा अर्थ सांगावा; विनोद पाटील यांचं आव्हान.गुणरत्न सदावर्ते यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, जर मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यायचे असतील तर इतर सर्वच आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्या. अंतरवालीत पोलिसांना मारहाण झाली. अशा प्रकारचे गुन्हे मागे घेतले तर आम्ही पाहून घेऊ. मी पोलिसाचा मुलगा म्हणून सांगतो की पोलिसांना मारहाण केल्या प्रकरणी दाखल झालेले गुनेहे मागे घेता येत नाहीत. सरकार हे गुन्हे मागे घेऊ शकत नाही. असे गुन्हे मागे घेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घ्यायला लागते. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतल्यास मी न्यायालयात जाईन अशा शब्दात गुणरत्न सदावर्ते यांनी इशारा दिलाय..भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवायला नेमलेला अधिकारी हटवा, भाजप आमदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांनाच धमकी; दोघांची एकमेकांविरोधात पोलिसात तक्रार.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर टीका करताना सदावर्ते म्हणाले की, जरांगेंनी सदसदविवेकबुद्धी जागृत ठेवून जीआरमधील शेवटच्या ओळी वाचाव्यात. गॅझेट पब्लिश होतं त्यादिवशी कायद्यासारखं असतं. पण या नोंदीच्या आधारे एका वर्गाला दुसऱ्या वर्गात नेता येत नाही. आरक्षण कायद्याला निष्प्रभ करता येत नाही हे विखे पाटील यांना माहिती नाही का? जरांगेंना गावी पाठवण्यासाठी त्यांना थंड गोळा म्हणून हा जीआर दिलाय असं विधान सदावर्ते यांनी केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.