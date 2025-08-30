मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री काय म्हणतात यापेक्षा कायद्याने जरांगेला उचला, गावी पाठवा; सदावर्तेंचा हल्लाबोल

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला तिसऱ्या दिवशीही परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबत आंदोलकांकडून आझाद मैदान पोलिसात रितसर अर्ज करण्यात आला होता. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगेंच्या आंदोलावर कडाडून टीका केलीय. जरांगेंच्या आंदोलनाने कायद्याची पायमल्ली होत असून जरांगेला त्याच्या गावी पाठवा असा एकेरी उल्लेख करत सदावर्तेंनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. जरांगे पहिल्याच आंदोलनात नियम मोडणार असतील तर पुढेही हीच साखळी पुढे राहील. कायद्याचं राज्य आहे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री काय म्हणतात यापेक्षा कायदा काय म्हणतो याच्या आधारे पोलिसांनी जरांगेचे लाड बंद करावेत. त्याला गोंजारणं बदं करा, उचला आणि जरांगेला अटक करून न्यायालयात हजर करा. कारण कायद्याची पायमल्ली महाराष्ट्राला परवडणारी नाही असं सदावर्तेंनी म्हटलंय. .सदावर्ते म्हणाले की, आपण पाहिलं असेल की जाणीवपूर्वक काही लोकं पोलिसांशी हुज्जत घालतायत. त्यांना माहितीय लोकांनी पाठ फिरवलीय. झाकीर नाईकचे जसे लडाके आहेत तसे हे लडाके आहेत. पॉलिटिकल लडाके आहेत. ते पोलिसांशी हुज्जत घालतात, पोलिसांनी आक्रमक व्हावं, त्यातून अघटित घडवावं, महाराष्ट्र पेटवावा. नंतर जरांगेंच्या नावाचं व्हिक्टिम कार्ड खेळावं असं हे सगळं शोषण करण्यासाठी आरक्षण मागणं आहे. ड़क्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो स्पेस निर्माण केलाय तो संपवायचं हे षडयंत्र आहे. ओबीसी उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिल्लक राहिला नाही पाहिजे यासाठी हे सुरू आहे..एका मिनिटात होतंय, आता वेळ देणार नाही; जरांगेंनी माजी न्यायमूर्तींना स्पष्टच सांगितलं, काय झाली चर्चा? वाचा जशीच्या तशी.कुणबी मराठा एक करा असं जरांगे म्हणत होता. न्यायमूर्तींमध्ये हिंमत असायला हवं होतं. पण तसं न्यायमूर्ती म्हणताना दिसत नव्हतं. गुन्हेगारीच्या केसेस जरांगे मागे घ्या म्हणतोय. सुप्रीम कोर्टाने अशा केसेसे मागे घेण्यावर बंधन घातलंय. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सरकारला सांगतो की पोलिसांच्या वर्दीला हात घातलेले आणि त्यांच्यावर हल्ले केलेल्यांवरील गुन्हे मागे घेतल्यास मी सरकारचा निर्णय घेऊन न्यायालयात उभा राहीन हे डंके की चोट वर सांगतो असंही गुणरत्न सदावर्तेंनी म्हटलंय..Maratha Morcha : बादशाह माझ्याशिवाय राहू शकत नाही, रेडा घेऊन आंदोलक पोहोचला मुंबईत; पोलिसांनी अडवलं.मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात जीव गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना नोकरी देण्याची मागणी जरांगेंनी केलीय. यावर सदावर्तेंनी म्हटलं की, जरांगेमुळे ज्यांनी जीव गमावला त्यांना नोकऱ्या लावा असं जरांगे म्हणतोय. तर नोकऱ्या मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर, खैरलांजीपासून जेजे शहीद झाले त्यांना नोकऱ्या द्याव्या लागतील. जरांगेसाठी वेगळा कायदा असू शकत नाही, सरकार पांगळं होऊ शकत नाही. विरोधकही तशी मागणी करू शकत नाहीत..जरांगे चुकीचा पायंडा पाडतोय. आंदोलन आटोपतं घ्यावं आणि ह्याला याच्या गावाकडं धाडावं, कायद्यानं धाडावं अशी मागणी करतो. जरांगे म्हणतो दोन मिनिटात करून टाका. एकराची फवारणीसुद्धा दोन मिनिटात होत नाही. भेगी भेगी ढोरं वळल्यानंतर दिवस मावळत नाही. तुझ्या डोक्यात शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरेंचे विचार असतील. हे चालणार नाही. कायद्याने याला याच्या गावी पाठवा, इसको इसके गाव भेजो. लाड बंद करा याचे. मुंबई रिकामी करा. उद्धव ठाकरे तुम्हाला मुंबई लक्षात ठेवेल. जरांगेवर कारवाई करावी अशी मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.