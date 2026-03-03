Gunratna Sadavarte: 'राज ठाकरे रंग बदले, उद्धव संग मंच पे चढले...' गुणरत्न सदावर्ते यांची होळीनिमित्त राजकीय कविता; Video Viral

राज्यभरात धूलिवंदन हा उत्सव साजरा केला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसह मनोरंजन क्षेत्रातील सेलिब्रिटीज तसेच अनेक नेते मंडळींनीही होळी आणि धुलिवंदन सण साजरा करत शुभेच्छा दिल्या आहेत. मात्र अशातच गुणरत्न सदावर्ते यांनी अनोख्या पद्धतीने होळी आणि धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. धुळवडीनिमित्त गुणरत्न सदावर्ते यांनी राजकीय कविता केली आहे. .काय म्हणाले गुणरत्न सदावर्ते?धुलिवंदन उत्सव साजरा करत गुणरत्न सदावर्ते यांनी राजकारणातील दिग्गज नेत्यांवर हिंदी भाषेत कविता केली आहे. यामध्ये त्यांनी ''होली आयी रंग वाली, बदल गयी फिर चाल निराली...'राज ठाकरे रंग बदले, उद्धव संग मंच पे चढले'...शरद पवार मुस्कान छुपायें, पुरानी चाल फिर दोहराए... और फिर एकनाथ शिंदे भी आए, कल की बात भूल जाए...होली आयी रंग वाली, अरे बदल गयी फिर चाल निराली...हॅप्पी होली, हॅप्पी होली...बुरा न मानो होली है'' असे म्हटले आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई! १८.६३ कोटींचे अमली पदार्थ भस्मसात.दरम्यान, गुणरत्न सदावर्ते यांच्या होळी स्पेशल राजकीय कवितेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. इतकेच नव्हे तर या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे..धुळवड न खेळता परंपरा जोपासली : एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे विमान अपघातात निधन झल्याने आजही त्यांच्या त्यांच्या दुखाचे सावट असून शिवसेनेच्या जवळच्या कार्यकर्त्याच्या घरी देखील दुखद निधन झाले आहे. हा दुखद प्रसंग कार्यकर्त्याच्या घरातील नसून आमच्या परिवारातील असल्याने यंदाच्या वर्षी धुवाद आनंदाने व जल्लोषात साजरी न करता अनेक वर्षापासून सुरु असलेली परंपरा जोपासण्याचे काम शिवसेना करत असल्याचे प्रतिपादन राज्यचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. त्यामुळे यंदा धुळवड साजरी न करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे..Mumbai ATS Raid : मुंबईत एटीएसच्या धाडी; महत्वाच्या तीन ठिकाणी धाड; इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया संघटनेचे कनेक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.