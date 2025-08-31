मुंबई

खालच्या पातळीवर बोलू नका, मोर्चा आपल्याकडे वळेल; सदावर्तेंना पत्नीचा सल्ला, पत्रकार परिषदेतला VIDEO VIRAL

Jayashree Patil Advises Husband Before Press Meet : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर अनेकांकडून टीका करण्यात येत आहे. यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याही समावेश आहे. मनोज जरांगे यांचं आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचं सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.
Gunratna Sadavarte Wife Viral Video : मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरु आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. अशातच त्यांच्या या आंदोलनावर अनेकांनीकडून टीकाही करण्यात येत आहे. यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याही समावेश आहे. मनोज जरांगे यांचं आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचं सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

