खालच्या पातळीवर बोलू नका, मोर्चा आपल्याकडे वळेल; सदावर्तेंना पत्नीचा सल्ला, पत्रकार परिषदेतला VIDEO VIRAL

Gunratna Sadavarte Wife Viral Video : मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरु आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा तिसरा दिवस आहे. अशातच त्यांच्या या आंदोलनावर अनेकांनीकडून टीकाही करण्यात येत आहे. यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याही समावेश आहे. मनोज जरांगे यांचं आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचं सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे..दरम्यान, हे सांगतानाच त्यांच्या पत्नीनं त्यांना रोखल्याचा एक व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील आणि गुणरत्न सदावर्ते यांच्यातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियामध्ये चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये जयश्री पाटील पत्रकार परिषदेपूर्वी सदावर्ते यांना सांभाळून बोलण्याचा सल्ला देत आहेत..Gunaratna Sadavarte : इतिहास माहिती असावा लागतो, अनुकरण शब्दाचा अर्थ माहितीय का? सदावर्तेंची उदयनराजेंवर टीका.व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसतंय त्याप्रमाणे पत्रकार परिषदेसाठी सदावर्ते तयारी करत आहेत. तर जयश्री पाटील त्यांच्या बाजूने बसल्या आहेत. यावेळी साहेब खालच्या पातळीवर जाऊन बोलू नका, नाही तर त्यांचा मोर्चा आपल्याकडे वळायचा, असं त्या म्हणत आहेत. हाच व्हिडिओ आता सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होतो आहे..Gunratna Sadavarte on Eknath Khadse: महिलांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य, सदावर्ते भडकले | Girish Mahajan.सदावर्ते यांनी सातत्याने मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सदावर्ते गेल्या दोन दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर कडाडून टीका करत आहेत. परळी येथील राहत्या फ्लॅटमधून सदावर्ते यांचा मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांकडून त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यांच्या घराखाली मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.