गुरुदेवश्री राकेशजी यांच्या ६० व्या वाढदिवसानिमित्त ६० नव्या प्रकल्पांची घोषणा

‘श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपूर’चे प्रणेते गुरुदेव श्री राकेशजी यांच्या ६० व्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘अहो गुरुदेव’ हा सोहळा उत्साहात झाला. त्यात समाजोपयोगी आणि अध्यात्मिक अशा तब्बल ६० नव्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली..श्रीमद् राजचंद्र मिशन धरमपूरच्या वतीने आयोजित या दोन दिवसीय सोहळ्यात २४ देशांतून आणि २१४ शहरांतून मोठ्या संख्येने अनुयायी उपस्थित होते. यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या ६० प्रकल्पांमध्ये अध्यात्म आणि सेवाकार्याशी संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे. कर्करोग रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, मानसिक आरोग्य उपक्रम, बहुविशेषज्ञ वैद्यकीय शिबिरे, आरोग्य तपासणी शिबिरे तसेच प्राण्यांसाठी रुग्णालय, निवारा केंद्र आणि पशुवैद्यकीय विज्ञान संस्थेसह विशेष केंद्र उभारण्यात येणार आहे. .ग्रामीण भागासाठी विद्यापीठ, विशेष मुलांसाठी शाळा आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीही विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तर अध्यात्मिक उपक्रमांत अध्यात्मिक केंद्रे, आरोग्य व ध्यान केंद्र, सहा नवीन सत्संग केंद्रे आणि गुरुदेवश्रींच्या प्रवचनांचे विविध भाषांमध्ये प्रकाशन यांचा समावेश आहे..या वेळी मोरारी बापू, बी. के. शिवानी, स्वामी चिदानंद सरस्वती आदी अध्यात्मिक गुरूंसह इन्फोसिसचे संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ती, टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, खासदार हेमा मालिनी, अभिनेते रणबीर कपूर यांच्यासह अनेक राजकीय, सामाजिक आणि उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. .एन. आर. नारायणमूर्ती म्हणाले, ‘‘अध्यात्मिक परंपरेचे खरे मोजमाप केवळ तिच्या शिकवणीत नसून, त्या शिकवणीतून निर्माण होणाऱ्या सेवाभावात आहे. या ६० उपक्रमांमधून त्याचे दर्शन घडते.’’तर ‘‘गुरुदेवश्रींचे विचार आणि कार्य लाखो तरुणांमध्ये मूल्ये व ध्येय निश्चितीची प्रेरणा देत आहेत, असे मत एन. चंद्रशेखरन यांनी यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.