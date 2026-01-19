मुंबई

Malang Gad: भाविकांसाठी दिलासादायक बातमी! हाजी मलंगगडाचा प्रवास आता अवघ्या १० मिनिटांत; फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू, भाडे किती?

Shri Malang Gad funicular service: जवळजवळ दोन दशकांच्या विलंबानंतर हाजी मलंग येथील बहुप्रतिक्षित फ्युनिक्युलर रेल्वेचे उद्घाटन झाले आहे. हे टेकडीवरील तीर्थक्षेत्र मुस्लिम आणि हिंदू दोघांसाठीही पूजनीय आहे.
कल्याण : कल्याणमधील श्री मलंगगड येथे बहुप्रतिक्षित १.२ किलोमीटर लांबीच्या फ्युनिक्युलर सेवेचे उद्घाटन आणि रविवारी कामकाज सुरू झाले. हे डोंगराळ तीर्थक्षेत्र हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही पूजनीय आहे. हिंदू त्याला मलंगगड म्हणतात आणि मुस्लिम त्याला हाजी मलंग म्हणतात. या सेवेचे उद्घाटन यात्रेकरूंसाठी एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे. या सेवेच्या शुभारंभामुळे, पूर्वी सुमारे दोन तास लागणाऱ्या पायी प्रवासाला आता फक्त १० मिनिटांत पूर्ण करता येईल. ज्यामुळे यात्रेकरूंना मोठा दिलासा मिळेल.

