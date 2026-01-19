Malang Gad: भाविकांसाठी दिलासादायक बातमी! हाजी मलंगगडाचा प्रवास आता अवघ्या १० मिनिटांत; फ्युनिक्युलर ट्रेन सुरू, भाडे किती?

कल्याण : कल्याणमधील श्री मलंगगड येथे बहुप्रतिक्षित १.२ किलोमीटर लांबीच्या फ्युनिक्युलर सेवेचे उद्घाटन आणि रविवारी कामकाज सुरू झाले. हे डोंगराळ तीर्थक्षेत्र हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही पूजनीय आहे. हिंदू त्याला मलंगगड म्हणतात आणि मुस्लिम त्याला हाजी मलंग म्हणतात. या सेवेचे उद्घाटन यात्रेकरूंसाठी एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड आहे. या सेवेच्या शुभारंभामुळे, पूर्वी सुमारे दोन तास लागणाऱ्या पायी प्रवासाला आता फक्त १० मिनिटांत पूर्ण करता येईल. ज्यामुळे यात्रेकरूंना मोठा दिलासा मिळेल. .फ्युनिक्युलर रेल्वेच्या शुभारंभामुळे मलंगगडापर्यंत पोहोचण्यात लक्षणीय सुधारणा होईल. ज्यामुळे तीर्थयात्रा सुरक्षित, जलद आणि अधिक सोयीस्कर होईल अशी अपेक्षा आहे. भाजप आमदार किसन कथोरे यांनी भाजप आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत या सेवेचे उद्घाटन केले. वार्षिक श्री मलंगगड यात्रेदरम्यान भाविकांना या सुविधेचा विशेष फायदा होईल. एक विशेष उपक्रम म्हणून, प्रकल्प कंत्राटदाराने घोषणा केली आहे की ही सेवा भाविकांना पहिले दोन दिवस मोफत दिली जाईल, ज्यामुळे तीर्थयात्रेचा अनुभव आणखी वाढेल..Mumbai News: मुंबई महापालिकेत 'नव्या' दमाची एन्ट्री! ७५ नगरसेवक पहिल्यांदाच सभागृहात .२००४ मध्ये किसन कथोरे यांनी हा प्रकल्प पहिल्यांदा प्रस्तावित केला होता, परंतु प्रशासकीय अडथळे आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे तो बराच काळ रखडला होता. अखेर २०१२ मध्ये बांधकाम सुरू झाले, परंतु विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनानंतर काम पुन्हा मंदावले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना कामाला गती देण्यासाठी निधीची तरतूद केली तेव्हा या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळाली. मलंगगडचे बांधकाम जवळजवळ १३ वर्षे चालले..गेल्या वर्षी हा प्रकल्प पूर्ण झाला, परंतु सुरक्षा मंजुरी आणि इतर तांत्रिक मंजुरी प्रलंबित असल्याने त्याचे उद्घाटन जवळजवळ एक वर्ष उशिरा झाले. मलंगगडच्या खडकाळ आणि तीव्र उतारावर फ्युनिक्युलर बांधताना अनेक अभियांत्रिकी आव्हाने निर्माण झाली. सर्व तांत्रिक अडथळ्यांवर मात केल्यानंतर आणि आवश्यक सुरक्षा मान्यता मिळाल्यानंतर, ही सेवा आता लोकांसाठी खुली झाली आहे. श्री मलंगगड, ज्याला हाजी मलंग दर्गा म्हणूनही ओळखले जाते. देशभरातील भाविकांना आकर्षित करते..ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबई येथील निसर्गप्रेमींमध्येही हे ठिकाण लोकप्रिय आहे. पूर्वी, मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी यात्रेकरूंना सुमारे २,६०० पायऱ्या चढाव्या लागत होत्या. जे विशेषतः वृद्ध भाविक, मुले आणि आरोग्य समस्या असलेल्यांसाठी कठीण होते. सुमारे ७० कर्मचाऱ्यांद्वारे चालवली जाणारी आणि एका वेळी १२० प्रवाशांना वाहून नेण्याची क्षमता असलेली ही नवीन सेवा सर्वांसाठी सुरक्षित आणि सुलभ प्रवेश सुनिश्चित करते. सुरुवातीला हा प्रकल्प मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी अंदाजे ₹९३ कोटी खर्च अपेक्षित होता..Mumbai Bihar Bhavan: महाराष्ट्रात बिहार भवनाचा मुद्दा पेटला! मनसेचा विरोध, तर शिंदे सेनेचा पाठिंबा.तांत्रिक आव्हाने आणि कठीण भूप्रदेशामुळे अनेक विलंब झाला. लंगगड टेकडी काही ठिकाणी अत्यंत तीव्र आहे. फ्युनिक्युलरचे भाडे प्रति ट्रिप ₹१५० असेल. धार्मिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याव्यतिरिक्त, या फ्युनिक्युलर सेवेमुळे मलंगगड परिसरात पर्यटनाला लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मलंगगडमध्ये शेकडो लोक राहतात. गेस्ट हाऊस आणि रेस्टॉरंट्स चालवून किंवा पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंना फुले आणि हार विकून आपला उदरनिर्वाह करतात..या नवीन सुविधेमुळे वस्तू खरेदी करण्यासाठी शहरात येणाऱ्या रहिवाशांच्या दैनंदिन अडचणी देखील कमी होतील. मलंगगडमध्ये फुलांचा व्यवसाय करणाऱ्या इरफान खान यांनी या विकासाचे स्वागत केले आणि म्हटले की, या सेवेच्या सुरुवातीमुळे पर्यटनाला निश्चितच चालना मिळेल आणि अधिकाधिक लोक पर्यटन स्थळांकडे आकर्षित होतील..Mumbai News: परप्रांतीयांकडून भाजप कार्यकर्त्यांना जबर मारहाण, कुर्ल्यातील घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.