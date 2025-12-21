मामेभावाशी बळजबरीनं लग्न लावून दिलं, पुन्हा पुन्हा अत्याचार; हाजी मस्तानच्या मुलीची न्यायासाठी मोदी-शहांकडे विनवणी

अडरवर्ल्डचा कुख्यात डॉन हाजी मस्तानची मुलगी हसीन मस्तान मिर्झा हिनं पतीवर खळबळजनक आरोप केले आहेत. मामाच्या मुलासोबत जबरदस्तीनं लग्न लावून दिल्याचा, बलात्कार केल्याचा आणि हत्येचा प्रयत्न करून मालमत्ता बळकावल्याचा आरोप तिनं केलाय. या प्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडे तिनं मदत मागितलीय. हसीन मिर्झाने आरोप केला की, १९९६मध्ये अल्पवयीन असतानाच माझं जबरदस्तीनं मामाच्या मुलासोबत लग्न लावून दिलं गेलं. त्याने माझ्यावर अत्याचार केले, शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. माझ्या ओळखीचा वापर करून मालमत्ता हडप केली. त्याचं माझ्याआधी ८ वेळा लग्न झालं होतं असंही हसीनने म्हटलंय..एएनआयशी बोलताना हसीन मिर्झाने सांगितलं की, माझ्यासोबत हे सगळं घडलं तेव्हा मी एक लहान मुलगी होते. माझ्यासोबत कुणी नव्हतं. माझा बालविवाह झाला, माझ्यावर बलात्कार केला गेला. हत्येचा प्रयत्न झाला. मालमत्ता हडपली गेली आणि माझी ओळखही लपवली. जर कायदा कडक असेल तर लोक गुन्हा करायला घाबरतील..हसीनने असंही सांगितलं की, अत्याचाराला कंटाळून तीन वेळा आत्महत्येचा प्रयत्नही केला. तिने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी धडपडतेय पण अजूनही न्याय मिळाला नसल्याची खंतही व्यक्त केली..Siddhi Vastre : २२ वर्षीय सिद्धी वस्त्रे बनली नगराध्यक्ष, शिवसेनेचा मोहोळ नगरपरिषदेत मोठा विजय.ट्रिपल तलाक रद्द करण्याच्या कायद्याचं हसीनने कौतुक केलं. ती म्हणाली की, महिलांसाठी हे योग्य पाऊल होतं. मुस्लीमांकडून ट्रिपल तलाकचा दुरुपयोग होत होता. याचा कायदा बनवून महिलांना दिलासा दिला. लैंगिक गुन्हे आणि जबरदस्तीने लग्नाच्या प्रकरणात कठोर कायद्याची गरज असल्याचंही ती म्हणालीय..हसीन मिर्झाने म्हटलं की, माझ्या वडिलांचं यात विनाकारण नाव ओढलं जाऊ नये. त्यांच्या निधनानंतर दोन वर्षांनी हे घडलं. त्यांचं निधन झालंय हेसुद्धा मला नंतरच कळलं. मला कुटुंबापासून वेगळं ठेवण्यात आलं होतं. त्यांचं निधन झालंय हे समजल्यावर मोठा धक्का बसला. मी पूर्णपणे एकटी पडले होते असंही हसीनने म्हटलं..तामिळनाडुत जन्मलेल्या हाजी मस्तान मिर्झाने मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमध्ये आपला दबदबा निर्माण केला होता. रियल इस्टेट आणि समुद्री तस्करीत त्याने आपलं जाळं पसरवलं होतं. दाऊद इब्राहिमसह अंडरवर्ल्डमधील अनेकांशी त्याचे संबंध होते. हाजी मस्तानचा २५ जून १९९४ रोजी हृदयविकाराने मृत्यू झाला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.