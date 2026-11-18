ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तांचेच व्हॉटसअप हॅक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. व्हॉटसअप हॅक झाल्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी त्यांच्या स्टेटसवर अश्लील आणि आक्षेपार्ह व्हिडीओ ठेवले होते. पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांचे व्हॉट्सॲप खाते हॅक झाल्याच्या या प्रकाराने पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर ठाणे पोलिसांनी नागरिकांसाठी विशेष सूचना जारी केली आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी १७ नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजून ४६ मिनिटांच्या सुमारास हा प्रकार घडला. आशुतोष डुंबरे यांच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवर अचानक आक्षेपार्ह चित्रफिती दिसू लागल्या. या चित्रफिती एकाच वेळी अपलोड न होता टप्प्याटप्प्याने प्रसारित करण्यात आल्या. काही मिनिटांतच स्टेटसवर सुमारे २० अश्लील व्हिडिओ अपलोड झाल्याची माहिती समोर आली आहे..जगभरात Appleची सेवा ठप्प, iPhone यूजर्सना अडचणी; iCloud, App Storeसह अनेक सेवांवर परिणाम.पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ही बाब लक्षात येताच त्यांनी तातडीने आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि सायबर गुन्हे अन्वेषण कक्षाचे अधिकारी सतर्क झाले. व्हिडिओ स्टेटसवरून हटवण्यासाठी तांत्रिक प्रयत्न सुरू करण्यात आले. अखेर सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास हे आक्षेपार्ह व्हिडिओ हटवण्यात पोलिसांना यश आले..आयुक्तांच्या व्हॉट्सॲप स्टेटसवर दिसणाऱ्या कोणत्याही व्हिडिओवर विश्वास ठेवू नये. ते व्हिडिओ पाहू नयेत किंवा डाउनलोड करू नयेत. तसेच ते कोणालाही फॉरवर्ड करू नयेत. या खात्यावरून संशयास्पद संदेश किंवा लिंक आल्यास त्याला प्रतिसाद देऊ नये. घटनेबाबत अफवा पसरवू नयेत असेही आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे..पोलीस उपायुक्त पराग मानेरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयुक्तांचे व्हॉट्सॲप खाते हॅक झाल्यानंतर ते निष्क्रिय करण्यात आले आहे. खाते पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेतला जात आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचेच खाते हॅक झाल्याने पोलीस यंत्रणेच्या सायबर सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.