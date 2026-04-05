हापूसला आंब्याला लेबल लागणार? महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाची मागणी

नवी मुंबई : फळांचा राजा हापूस आंबा आणि इतर राज्यातील आंबे यांच्यातील फरक ओळखण्यासाठी लेबल लागणार आहे. कोकणचा हापूस आंबा आणि इतर राज्यातील आंब्याची ओळख पटवण्यासाठी लेबल लावण्याची मागणी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे यांच्याकडे ही मागणी केली आहे..सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात आंबे येत आहेत. विविध राज्यांतून आंब्यांची आवक वाढली आहे. परंतु सर्वाधिक मागणी ही हापूस आंब्याला आहे. हापूस आंबा हा त्याचा रंग, आकार आणि चवीमुळे सर्व जगभरातील खवय्यांच्या पसंतीचा आहे. परंतु त्याच्यासारखा अगदी हुबेहूब दिसणारा कर्नाटकातील आंब्याचा हंगाम सुरू झाला आहे..हा आंबा हापूससारखा दिसायला असला तरी त्याची चव वेगळी असून, हापूस आंब्यासारखी नसते. हापूस आंबा हा नगाने विकला जातो. तर कर्नाटकातील आंबा हा किलोनुसार वजनाने विक्री केला जातो. त्यामुळे काही विक्रेते कर्नाटकचा आंबा कोकणातील हापूस आंबा भासवून ग्राहकांची फसवणूक करीत आहेत. .ग्राहकांकडून कोकणातील हापूस आंबा समजून कर्नाटकातील आंबा खरेदी करून हजारो रुपयांची लूटमार राज्य भरात होत आहे. ही लूट थांबण्यासाठी आणि कर्नाटकातील आंबा कोणता आणि हापूस आंबा कोणता हे ओळखण्यासाठी आंब्यांना त्यांच्या राज्यातील नावानुसार लेबल लावण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाने केली आहे..ग्राहकांची फसवणूक थांबणारमुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे यांची शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. या प्रसंगी माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार बाळ माने आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. .या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला लेबल लावण्याचे महत्त्व पटवून दिले. अशा प्रकारचे लेबल लावल्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबणार आहे. ग्राहकांना नक्की कोणता आंबा खायचा आहे, हे समजणार आहे. तसेच हापूसच्या नावाखाली कर्नाटकचा आंबा विक्री करून लूटमार करणाऱ्यांना चाप बसेल, असे संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांनी सांगितले.