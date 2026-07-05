मुंबई

Mumbai Local Megablock: पावसाचा हाहाकार अन् लोकलचा खोळंबा! मुंबईकरांनो वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक

Mumbai Local Megablock Timetable : हार्बर मार्गावर रविवारी मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत अनेक फेऱ्या रद्द केल्या जाणार असल्यामुळे पावसात मुंबईकरांचे हाल होणार आहेत.
Mumbai Local Train Megablock

Mumbai Local Train Megablock

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : हार्बर मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना रविवारी सुट्टीच्या दिवशी मेगाब्लॉकचा फटका बसणार आहे. मध्य वाशी स्थानकांदरम्यान रेल्वेकडून कुर्ला ते रेल्वे रूळ, सिग्नल यंत्रणा आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी रविवारी (ता. ५) सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० या कालावधीत मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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