Mumbai Local: नवी मुंबईत धावत्या लोकलवर दगडफेक, १ जण जखमी; रेल्वे वाहतूकही काही काळ विस्कळीत

नवी मुंबई : हार्बर रेल्वे मार्गावरील जुईनगर स्थानकाजवळ धावत्या लोकलवर एका अनोळखी व्यक्तीने दगडफेक केली. यात लोकलचे गार्ड सुनील कुमार हे गंभीर जखमी झाले. याबाबत वाशी रेल्वे पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे प्रवाशांसह रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..मुंबईहून पनवेलच्या दिशेने लोकल येत असताना जुईनगर स्थानकाजवळ रुळांच्या बाजूला दबा धरून बसलेल्या अनोळखी व्यक्तीने लोकलच्या दिशेने मोठा दगड भिरकावला. तो गार्ड केबिनच्या खिडकीतून आत गेला. यात गार्ड सुनील कुमार यांच्या डोक्याला आणि तोंडाला गंभीर दुखापत झाली. ते रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले..Mumbai Dam Storage: मुंबईकरांचा पाणी कपातीचा प्रश्न मिटणार? धरण क्षेत्रात मोठा पाऊस, पाणी साठा किती वाढला?.जुईनगर स्थानकातील रेल्वे कर्मचारी आणि सुरक्षा दलाने त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. या वेळी हार्बर मार्गावरील लोकल वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. वाशी रेल्वे पोलिस आणि आरपीएफने अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..सीसीटीव्हीची तपासणीपोलिसांनी रेल्वे रुळांच्या आसपास असलेल्या झोपडपट्ट्या आणि जुईनगर परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. हा प्रकार धावत्या लोकलवर केवळ थरार निर्माण करण्यासाठी केला की यामागे काही वेगळा हेतू होता, याबाबतचा तपास पोलिस करीत आहेत. अशा विकृतांना तातडीने बेड्या ठोकाव्यात आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने सुरक्षा पुरवावी, अशी मागणी रेल्वे कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आली..Mumbai News : मोठा निर्णय! आता जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी नेमकं कोणती कामं करणार? महसूल प्रशासनात ऐतिहासिक बदल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.