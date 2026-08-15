मुंबई

Central Railway: हार्बर लाइनवरील १४ रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वेकडे, सिडकोकडून प्रक्रिया पूर्ण; 'या' स्थानकांचा समावेश

Navi Mumbai Railway Station: हार्बर लाइनवरील १४ रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यामुळे लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
14 railway stations Transferred to Central Railway

14 railway stations Transferred to Central Railway

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तुर्भे : सिडको प्रशासनाच्या ताब्यात असलेल्या रेल्वे स्थानकांची देखभालीअभावी दुरवस्था झाल्याने रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय होत होती. खासदार नरेश म्हस्के यांनी ही समस्या सोडविण्यासाठी सिडको, मध्य रेल्वे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती.

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