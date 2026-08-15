Central Railway: हार्बर लाइनवरील १४ रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वेकडे, सिडकोकडून प्रक्रिया पूर्ण; 'या' स्थानकांचा समावेश

तुर्भे : सिडको प्रशासनाच्या ताब्यात असलेल्या रेल्वे स्थानकांची देखभालीअभावी दुरवस्था झाल्याने रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय होत होती. खासदार नरेश म्हस्के यांनी ही समस्या सोडविण्यासाठी सिडको, मध्य रेल्वे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेतल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती..शुक्रवारी (ता. १४) स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नवी मुंबई येथील सिडकोच्या अखत्यारीतील ट्रान्स हार्बर आणि हार्बर लाइनवरील उर्वरित १४ रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या हस्तांतरणामुळे नवी मुंबई व ठाणे मतदारसंघातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..Ganeshotsav: पीओपी मूर्तीप्रकरणी निकाल राखीव, न्यायालयीन परवानगीशिवाय विसर्जनाला बंदी कायम.मध्य रेल्वे आणि सिडको प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे गेली अनेक वर्षे नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत होते. नवी मुंबईतील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसह मे २०२६ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक येथील मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयात याबाबत बैठक घेतली होती..या बैठकीत येत्या सहा महिन्यांत सिडकोच्या अखत्यारीतील सर्व स्थानकांचे मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरण करणे रेल्वे प्रशासनाने मान्य केले होते. एकूण १७ स्थानकांपैकी तीन स्थानके यापूर्वीच जून २०२६ मध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती, तर आज उर्वरित १४ स्थानकांची हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे..या प्रक्रियेत मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांचेदेखील सहकार्य लाभले. यातील खांदेश्वर, मानसरोवर आणि खारघर ही रेल्वे स्थानके त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात येतात. हस्तांतरण प्रक्रियेवेळी मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, शिवसेना उपनेते विजय चौगुले, द्वारकानाथ भोईर, किशोर पाटकर, रामदास शेवाळे, विनोद साबळे, मनोज हळदणकर, अंकुश कदम, सरोज पाटील, शीतल कचरे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते..FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित.कोणत्या स्थानकांचा समावेश?वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरूळ, सीवूड्स-दरावे, बेलापूर, ऐरोली, रबाळे, घणसोली, कोपरखैरणे, तुर्भे, खांदेश्वर, मानसरोवर, खारघर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.