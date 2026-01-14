मुंबई

AC Local: हार्बर मार्गावरील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी; एसी लोकल अखेर धावणार, पण कधीपासून?

Harbour Line AC Local: हार्बर मार्गावरील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. लवकरच हार्बर मार्गावर पहिली एसी लोकल सुरू होणार आहे.
Harbour Line AC Local

Harbour Line AC Local

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांची लाइफलाइन मानली जाणाऱ्या लोकसेवेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. दररोज लाखो प्रवासी मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे मार्गावरून प्रवास करतात. लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच आरामदायी प्रवासासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांसाठी अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. अधिक लोकल ट्रेन संख्या, १५ लोकल कोच असलेल्या गाड्यांसह प्रवाशांचा प्रवास गारेगार होण्यासाठी एसी लोकलही सुरु करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
central railway
harbour railway

Related Stories

No stories found.