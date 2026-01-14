AC Local: हार्बर मार्गावरील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी; एसी लोकल अखेर धावणार, पण कधीपासून?

मुंबई : मुंबईकरांची लाइफलाइन मानली जाणाऱ्या लोकसेवेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. दररोज लाखो प्रवासी मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे मार्गावरून प्रवास करतात. लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच आरामदायी प्रवासासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांसाठी अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. अधिक लोकल ट्रेन संख्या, १५ लोकल कोच असलेल्या गाड्यांसह प्रवाशांचा प्रवास गारेगार होण्यासाठी एसी लोकलही सुरु करण्यात आल्या आहेत. .आतापर्यंत मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर एसी लोकल सुरु करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हार्बर रेल्वे मार्गावरही ही सेवा सुरु करण्याची मागणी प्रवाशांकडून केली जात होती. त्यामुळे आता हार्बर रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. येत्या २६ जानेवारीपासून म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनी हार्बर मार्गावर एसी लोकल सुरु केली जाणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून हार्बर मार्गावर पहिली एसी लोकल प्रवाशांच्या सेवेत उतरणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते पनवेल मार्गावर सोमवार ते शनिवार या दिवसांत एसी लोकल धावणार आहे. दररोज या लोकलच्या १४ फेऱ्या होणार असून प आणि डाऊन दिशेने एसी लोकलच्या प्रत्येकी ७ फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हार्बर मार्गावरील प्रवास आता गारेगार होणार आहे..Duplicate Voters: दुबार मतदारांना २ ओळखपत्र दाखवावी लागणार, मतदार यादीत नावापुढे २ स्टार असतील तर....चेन्नई येथून मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात दाखल झालेली नवीन एसी लोकल ट्रेन, ही आता हार्बर मार्गावर चालवण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. या लोकलबाबत ऑपरेशन विभागाने मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्या प्रस्तावाला आता मुख्यालयाच्या पातळीवरून मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात हार्बर रेल्वे मार्गावरून एसी लोकल धावणार आहे..वेळापत्रक कसं असेल?२६ जानेवारीपासून वाशी ते वडाळा रोड, पनवेल ते सीएसएमटी, पनवेल ते वडाळा रोड या मार्गांवर एसी लोकल धावणार आहेत.पनवेल येथून सीएसएमटीच्या दिशेने संध्याकाळी ६ वाजून ३७ मिनिटांनी शेवटची एसी लोकल सुटेल, तर डाऊन मार्गावर सीएसएमटी येथून रात्री ८ वाजता पनवेलच्या दिशेने शेवटची लोकल सुटणार आहे.त्यामुळे हार्बर मार्गावरील नागरिकांनाी आता एसी लोकलचा प्रवास अनुभवता येणार असून तो सुखकर होईल..WPL 2026 : हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक कामगिरी; Mumbai Indians ने स्पर्धेतील दुसऱ्या मोठ्या लक्ष्याचा केला यशस्वी पाठलाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.