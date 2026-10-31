Mumbai Local: मुंबई लोकलचा पुन्हा खोळंबा! हार्बर मार्गावरील ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड, वाहतूक विस्कळीत; प्रवाशांचे हाल

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच मध्य रेल्वेवर ठाणे-मुलुंडदरम्यान सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाला होता. यामुळे या मार्गावरील लोकल वाहतूक विस्कळीत झाली असून प्रवाशांना अतोनात त्रास सहन करावा लागला होता. त्यानंतर आता सकाळ होताच हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार, ता. ३१ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील हार्बर मार्गावरील लोकल वाहतूक विस्कळीत झाली. ओव्हरहेड वायरवर कपडा पडल्याने या मार्गावरील वाहतूक खोळंबली होती. यावेळी पनवेल ते सीएसएमटी दरम्यान धावणाऱ्या सर्व गाड्या सध्या विविध स्थानकांवर थांबवण्यात आल्या होत्या. तथापि, अर्ध्या तासाने रेल्वे सेवा सुरळीत करण्यात आली..लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालयाऐवजी महापौर निवास बांधणार; भाजपचा निर्णय, शिंदेंच्या मंत्र्यांचा विरोध.अर्धा तास वाहतूक विस्कळीतहार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्यामुळे रेल्वे वाहतूक अर्धा तास विस्कळीत झाली होती. ओव्हरहेड वायरवर कपडा पडल्याने सर्व गाड्या विविध स्थानकांवर थांबवण्यात आल्या होत्या. मात्र यानंतर प्रशासनाच्या वतीने सिग्नल यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.