मुंबई

Mumbai Local: मुंबई लोकलचा पुन्हा खोळंबा! हार्बर मार्गावरील ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड, वाहतूक विस्कळीत; प्रवाशांचे हाल

Harbour Railway Line: मुंबईच्या हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे लोकल रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली असून प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
Harbour Railway Line Disruption

Harbour Railway Line Disruption

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच मध्य रेल्वेवर ठाणे-मुलुंडदरम्यान सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाला होता. यामुळे या मार्गावरील लोकल वाहतूक विस्कळीत झाली असून प्रवाशांना अतोनात त्रास सहन करावा लागला होता. त्यानंतर आता सकाळ होताच हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरमध्ये बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

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