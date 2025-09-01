आंदोलन थांबवण्याचे आदेश द्या, सरकारची कोर्टात विनंती, सदावर्तेंनीही केले गंभीर आरोप; हायकोर्टानं जरांगेंना पाठवली नोटीस

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत सुरू असलेल्या आंदोलनात परवानगीपेक्षा जास्त आंदोलक सहभागी झाले आहेत. या आंदोलकांवर जरांगेंचं नियंत्रण नाहीय. आंदोलनाच्या आम्ही विरोधात नाहीय. पण नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलंय. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागत असल्याच्या मुद्द्यावरून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील या दोघांना नोटीस बजावली आहे. कोर्टातली आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली असून उद्या दुपारी ३ वाजता पुन्हा सुनावणी घेऊ आणि काय ते ठरवू असं हायकोर्टाने म्हटलंय. .जरांगेंचं आंदोलन हाताबाहेर गेलंय. आम्हाला जरांगेंच्या प्रकृतीची काळजी आहे. लोकांना मूलभूत गरजा मिळायला हव्यात. तसंच शाळा, कॉलेज, नोकरदारांना उगाच त्रास होऊ नये. मुंबईकरांसह मुंबईत येणाऱ्या कुणालाही त्रास व्हायला नको. आम्ही दिलेल्या अटी-शर्तींचं पालन व्हावं असं स्पष्ट मत हायकोर्टानं नोंदवलं..Manoj Jarange : ''मुख्यमंत्री बालबुद्धी, मराठ्यांना त्रास देताहेत त्यांना...''; मनोज जरांगेंचं पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांवर टीकास्र!.हायकोर्टानं ५ हजारांच्या वर असलेल्या जास्तीच्या आंदोलकांना माघारी पाठवू शकता का असा प्रश्नही आंदोलकांच्या वकिलांना केला. तसंच तुम्ही स्वत:च दिलेल्या हमीपत्राचं उल्लंघन का करताय? तुम्ही पावसात आंदोलनासाठी आलायत तर चिखलात बसण्याची तयारी का नाही? असे प्रश्नही हायकोर्टानं विचारले. नियमांचं पालन होईल का?, याची शाश्वती देता का? असंही हायकोर्टानं विचारलं..आंदोलकांचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनी आंदोलकांची पर्यायी व्यवस्था ही शहर किंवा रस्ता सोडून करावी अशी मागणी हायकोर्टात केली. ५ हजार वगळून इतर आंदोलकांना परत जाण्याचं किंवा मुंबई बाहेर जाण्याचं मी फक्त आवाहन करू शकतो. एवढीच माझी क्षमता असल्आयाचं सांगितलं. ५ हजारांची परवानगी होती पण, आता संख्या वाढली हे आंदोलकांच्या वकिलांनी मान्य केलं..हायकोर्टाने मुंबईबाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांना बाहेरच थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. नियम, अटी पालन करताना कठोर व्हावं लागलं तरी चालेल अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने सुनावलंय. आंदोलक सिग्नलवर डान्स करतानाचा व्हिडिओ कोर्टानंच सुनावणीवेळी दाखवला. अजून काही जेवणाच्या गाड्या मुंबईत येऊ देत असं कोर्टाने म्हटलंय..राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी हे आंदोलन थांबवण्यासाठी कोर्टानेच आदेश द्यावेत अशी मागणी केलीय. दोन दिवसांनी ७ दिवसांच्या गणपतीचं विसर्जन आहे. त्या विसर्जनासाठी मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत गर्दी होत असते. त्यामुळे आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय द्यावा अशी मागणी महाधिवक्त्यांनी केली..याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आंदोलकांवर गंभीर आरोप केले आहेत. आंदोलक गाडीतून देशी दारूच्या बाटल्या आणत आहेत असं सदावर्तेंनी कोर्टात सांगितलं. आंदोलकांसमोर पोलीस हेल्पलेस झाले आहेत आणि आंदोलकांवर कारवाईचे आदेश द्यावेत अशी मागणी सदावर्तेंनी केली. महिला पोलीस अधिकारी आंदोलकांच्या पाया पडताहेत. सरकार लोकांना काढू शकत नाही. तुम्ही आदेश द्या अशी विनंती सदावर्ते यांनी हायकोर्टात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.