Mumbai: गोपनीयतेच्या अभावातून जागृतीकडे! आरोग्याकडे दुर्लक्ष थांबणार? मुंबईत मोठी कामगिरी

फेब्रुवारी ते मार्च या अवघ्या दोन महिन्यांत धारावीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात आलेल्या आरोग्य-जागृती उपक्रमात धारावीतील सुमारे १०,००० महिला व तरुणींनी सहभाग नोंदवला आहे. अलीकडच्या काळातील हा उपक्रम या भागातील सर्वात व्यापक उपक्रमांपैकी एक मानला जात आहे. शाळा आणि विविध वस्त्यांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामुळे महिलावर्गात आरोग्य, स्वच्छता आणि वैयक्तिक सुरक्षिततेसंदर्भातील चर्चेला नवी दिशा मिळत असून, याआधी न बोलल्या जाणाऱ्या विषयांवर आता मोकळेपणाने संवाद होऊ लागला आहे. .धारावीतील दैनंदिन जीवनात महिलांना स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी फारसा वेळ मिळत नाही. अपुरी स्वच्छता व्यवस्था, गोपनीयतेचा अभाव आणि मासिक पाळी तसेच प्रजनन आरोग्याबाबत असलेले सामाजिक संकोच यांमुळे जागरूकतेचा अभाव दिसून येतो. परिणामी, अनेक महिला समस्या गंभीर झाल्यानंतरच त्याकडे लक्ष देतात. धारावी स्वास्थ्य साथी या उपक्रमांतर्गत नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) यांच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. .धारावी सोशल मिशन (डीएसएम) आणि फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफपीएआय) यांच्या सहकार्याने सात शाळांमध्ये ३,००० हून अधिक विद्यार्थिनींनी विविध सत्रांमध्ये सहभाग घेतला. या कार्यशाळांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छता, पौगंडावस्था, भावनिक आरोग्य आणि वैयक्तिक सुरक्षितता यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश होता. या उपक्रमाची पद्धत साधी आणि परिणामकारक आहे. कोणतेही उपदेशात्मक भाषण न देता विद्यार्थिनींना प्रश्न विचारण्यास आणि मोकळेपणाने संवाद साधण्यास प्रोत्साहित केले जाते. .शिक्षकांच्या मते, विद्यार्थिनींमध्ये आत्मविश्वास वाढला असून त्या पूर्वी टाळल्या जाणाऱ्या विषयांवर आता अधिक खुलेपणाने बोलत आहेत," असे एनएमडीपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एफपीएआयच्या समुपदेशक डॉ. तेजस्वी हिंदळेकर यांनी लहान वयापासून महिलांच्या आरोग्यविषयक विषयांवर चर्चा होण्याचे स्वागत केले. त्या म्हणाल्या, "किशोरवयीन मुली आपल्या शरीर, आरोग्य आणि वैयक्तिक मर्यादा याबाबत मोकळेपणाने बोलण्यास संकोच करतात..या सत्रांमधून शिक्षण, संवाद आणि आत्मविश्वास वाढवण्यावर भर दिला जातो. लहानपणापासून चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श, मासिक पाळी स्वच्छता आणि वैयक्तिक स्वच्छतेविषयी माहिती मिळाल्यास त्या पुढील आयुष्यात स्वतःचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य अधिक सक्षमपणे सांभाळू शकतात." हा उपक्रम केवळ शाळांपुरता मर्यादित न राहता समाजाच्या विविध स्तरांपर्यंत पोहोचला आहे. धारावीतील हळदी-कुंकू कार्यक्रमांच्या निमित्ताने आयोजित सत्रांमध्ये ७,००० हून अधिक महिलांनी सहभाग घेतला. .परिचित वातावरणामुळे संकोच दूर होण्यास मदत झाली असून, स्वच्छता, प्रजनन आरोग्य आणि कर्करोगाबाबतच्या चर्चा अधिक मोकळेपणाने होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. शताब्दी नगर परिसरात नव्याने स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांनाही या उपक्रमाचा लाभ झाला आहे. नव्या निवास व्यवस्थेत जुळवून घेण्यासाठी स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि दैनंदिन दिनक्रम यांसारख्या विषयांवर व्यवहार्य मार्गदर्शन करण्यात आले. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, धारावीमध्ये इतक्या व्यापक स्तरावर सातत्याने राबविला जाणारा उपक्रम दुर्मीळ आहे. दीर्घकालीन जागरूकता निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.."धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, केवळ घरबांधणी आणि पायाभूत सुविधा यापुरते मर्यादित न राहता महिलां व बालकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे," असे एनएमडीपीएलच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. बदल हळूहळू का होईना, पण स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. जे विषय पूर्वी घराच्या चार भिंतींमध्येच मर्यादित होते, ते आता उघडपणे चर्चिले जात आहेत. धारावीतील महिला आणि तरुणी या बदलाचा सक्रियपणे भाग होत आहेत..राजीव गांधी नगर येथील रहिवासी सरोजा म्हणाल्या, "हळदी-कुंकू कार्यक्रमात आयोजित सत्रामध्ये मला मासिक पाळी स्वच्छता तसेच सॅनिटरी नॅपकिनचा योग्य वापर आणि विल्हेवाट याबाबत नवीन माहिती मिळाली. हे विषय सहसा उघडपणे चर्चिले जात नाहीत. मुलींशी या विषयांवर मोकळेपणाने संवाद होणे अत्यंत आवश्यक आहे." काळा किल्ला परिसरातील पिंकी सोनी म्हणाल्या, "हे सत्र आमच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आणि अत्यंत उपयुक्त होते. दिलेली माहिती व्यवहार्य होती आणि सहभागी होण्याचा अनुभव समाधानकारक होता.".लक्ष्मी बाग येथील पुष्पा सिंग म्हणाल्या, "आम्ही हळदी-कुंकू कार्यक्रमासाठी आलो होतो; परंतु या सत्रातून मासिक पाळी स्वच्छता आणि सध्याच्या परिस्थितीत घ्यावयाच्या काळजीबाबत महत्त्वाची माहिती मिळाली. हा उपक्रम उपयुक्त आणि माहितीपूर्ण ठरला." धारावीतील एका महिला रहिवाशींनी सांगितले, "अनेक महिलांना आरोग्य आणि स्वच्छतेविषयी पुरेशी माहिती नसते आणि त्यामुळे त्यांना त्रास सहन करावा लागतो. अशा उपक्रमांमुळे आवश्यक जागरूकता निर्माण होऊन महिलांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो."