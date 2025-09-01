मुंबई

Maratha Reservation: मुंबईत मराठा कार्यकर्त्यांचा ओघ सुरुच; ऐरोलीत पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

Police On Action Mode: मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले असून दिवसेंदिवस आंदोलन कर्त्यांचा ओघ वाढत आहे. यामुळे पोलिसांनी ऐरोली टोल नाक्यावर बंदोबस्त लावला आहे.
Maratha Protest
Police On Action Mode For Maratha ProtestESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मागील तीन दिवसांपासून मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनात लाखो मराठे बांधव पाठिंबा दर्शवत आहेत. दरम्यान या आंदोलनाचा आज सोमवार (ता. १) चौथा दिवस असून आजपासून पाणी देखील न पिण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन कर्त्यांचा ओघ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
police
Mumbai
mumbai police
Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com