Maratha Reservation: मुंबईत मराठा कार्यकर्त्यांचा ओघ सुरुच; ऐरोलीत पोलिसांचा फौजफाटा तैनात

मुंबई : मागील तीन दिवसांपासून मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनात लाखो मराठे बांधव पाठिंबा दर्शवत आहेत. दरम्यान या आंदोलनाचा आज सोमवार (ता. १) चौथा दिवस असून आजपासून पाणी देखील न पिण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन कर्त्यांचा ओघ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. .सध्या सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, आंदोलनाचे नेते जरंगे पाटील यांनी पुष्टी केली की आंदोलन नियोजनानुसार सुरू आहे. महाराष्ट्रभरातून समर्थक येत आहेत. यामुळे खबरदारी म्हणून, पोलिसांनी वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ऐरोली टोल नाक्यावर बंदोबस्त लावला आहे..Maratha Reservation: मराठा आंदोलनाचा सीएसएमटी स्थानकाला फटका, प्रशासनाचे नियोजन ढासळले.तथापि, ऐरोली टोल नाक्यावर तैनात असलेल्या एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने या प्रतिनिधीला सांगितले की सकाळपासून कार्यकर्त्यांशी जोडलेले एकही वाहन ओलांडले नाही. मात्र असे असूनही, उच्च अधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सर्व वाहनांवर कडक तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, निदर्शकांनी नाका पूर्णपणे बायपास केला की तपासणी टाळण्यासाठी ऐरोली टोल नाका ऐवजी वाशी टोल नाक्यावरून प्रवास करत असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..मराठा बांधवांची वाढती गर्दी पाहता मुंबई पोलिसांनी मुंबईतील विविध ठिकाणचा फौजफाटा आझाद मैदानाच्या दिशेने वळविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण आंदोलनावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुट्टीवर गेलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना तातडीने सेवेत रुजू होण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच पोलिसांच्या सुट्या देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत..Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता महिलाही धडकणार, गौरी विसर्जनानंतर लढ्याला उतरणार!.रेल्वे स्थानकातही अतिरिक्त फौजफाटादिवसेंदिवस मराठा आंदोलकांची संख्या वाढत असल्याचे पाहून अनेक ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. सीएसएमटी रेल्वे स्थानक, आझाद मैदान, मंत्रालय अशा अनेक ठिकाणी अतिरिक्त फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे..