Local Train Update:अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी जाणून घ्या रेल्वे संदर्भातले अपडेट्स

मुंबईः मुंबई शहर आणि उपनगरात आजही मुसळधार पाऊस सुरुच आहे. हवामान विभागाने मुंबई परिसरात आज आणि उद्या रेड अलर्ट जारी केला आहे. सोमवारी रात्रीपासून पाऊस सुरु आहे. अत्यावश्यक सेवा म्हणून सुरू असलेली लोकल सेवाही ठप्प झाली आहे. मध्य रेल्वे स्थानकावर सायन इथं ट्रॅकवर पाणी साचले आहे. तसंच परेल आणि सायन स्थानकात पाणी साचल्याने मध्य रेल्वे ठप्प झाली आहे.

Due to high tide resulting in water logging at Vadala and Parel suburban services are suspended on main line & harbour line. No suburban trains are held up in between stations. Down mail/express trains are being rescheduled: Central Railway #MumbaiRain

— ANI (@ANI) August 4, 2020