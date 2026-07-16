मुंबई

Bullet Train Project: बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट! तात्पुरता पूल वाहून गेला, मुख्य रचना सुरक्षित असल्याचा दावा

Heavy rains affect Bullet Train project in Thane: उल्हास नदीतील पुरामुळे तात्पुरता अॅक्सेस पूल वाहून; मुख्य पुलाची रचना सुरक्षित असल्याचा नॅशनल हाय स्पीड रेलचा दावा, मात्र कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Work Affected by Rains, Core Infrastructure Remains Intact

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Work Affected by Rains, Core Infrastructure Remains Intact

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदी परिसरातील कामांना मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. नदीवरील यंत्रसामग्री, लोखंड, काँक्रीट साहित्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी उभारण्यात आलेला तात्पुरता अॅक्सेस पूल गेल्या आठवड्यातील पुराच्या पाण्यात बाधित झाला. यामुळे प्रकल्पाच्या कामाच्या वेगाबाबत चर्चा सुरू झाली असून, प्रशासनाने मात्र मुख्य संरचना सुरक्षित असल्याचा दावा केला आहे.

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