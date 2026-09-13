पावसाने रोखला गणेशभक्तांचा मार्ग! शनिवारच्या रात्रीत ६ हजार वाहनांचा प्रवास; रविवारी राहणार सर्वाधिक रहदारी

अलिबाग : गणेशोत्सवासाठी कोकणात शनिवारी काम संपवून रात्री उशीरा निघालेल्या गणेशभक्तांचा मार्ग मुसळधार पावसाने रोखून धरला. ठाणे येथून माणगाव पर्यंत पोहचण्यासाठी तब्बल ८ तासापेक्षा जास्त कालावधी लागला. रात्रीच्या मुसळधार पावसात खारपाडा, नागोठणे, इंदापुर, माणगाव येथे लांबचलांब रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक पोलिसांच्या अंदाजानुसार शनिवारी रात्री ६ हजार लहानमोठी वाहने कोलाड नाका येथून तळ कोकणात प्रवास करीत होती. यात दुचाकी चालकांचे प्रमाण ३० टक्क्याहून अधिक होते. सकाळी ७.०० वाजल्यानंतर पावसाने थोडीसी उसंती घेतली असल्याने येथील कोंडी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. .रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी गणेशोत्सवाची तयारी करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने चाकरमानी कोकणात निघाले आहेत. गणेशोत्सवात दोन दिवस लागून आलेल्या सुट्टीमुळेही हे प्रमाण वाढले आहे. रविवारी दिवसभर सर्वाधिक रहदारी असेल, असा अंदाज वाहतुक शाखेचे पोलीस निरिक्षक सचिन पवार यांनी व्यक्त केला. या रहदारीला पावसाने व्यत्यय आणल्याने वाहनाच्या लांबच लाब रांगा लागल्या आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी वाहतूक शाखा, महामार्ग पोलीस भर पावसात काम करीत आहेत..मुंबई, ठाणे परिसरातून मोठ्या संख्येने गणेशभक्त कोकणाच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग मंदावला. माणगाव आणि इंदापूर येथील अपूर्ण बाह्यवळण रस्ते, अरुंद बाजारपेठेतील रस्ता आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे कोंडीत भर पडली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अवजड वाहनांना बंदी असतानाही काही ट्रक आणि केमिकल टैंकर रस्त्यावर दिसून आले. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक गंभीर झाली..Mumbai Bomb Blast 1993: बॉम्बस्फोटातील तुकडा ३३ वर्षांनी सापडला; ‘एमआरआय’ तपासणीने उलगडला सुधीर मोहिते यांच्या शरीरातील रहस्य.मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे, त्यामुळे इंदापूर आणि माणगाव येथील बाह्यवळण रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेली अरुंद रस्त्यावरून दोन्ही बाजूची वाहतूक सुरू आहे. या कारणामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावत असल्याचे पहायला मिळाले..महामार्गावर वाहनांना थांबण्यास मनाईगणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गावर तसेच खोपोली-वाकण मार्गावर अवजड वाहनांना थांबण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याबाबतची वाहतूक अधिसूचना रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल यांनी जारी केली आहे. वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..माणगाव रेड्डीज हॉटेल ते ढालघर फाटा, निजामपूर नाका ते कालवा रोज, मोर्बा नाका ते पवार वाडा, इंदापूर माही हॉटेल ते कशेणे बायपासदरम्यान अवजड तसेच हलक्या वाहनांना थांबण्यास तसेच वाहने पार्किंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे..Navi Mumbai Crime : ३ वर्षे प्रेमसंबंध, लग्नानंतर ४ दिवसातच मारहाण; विवाहितेचा मृत्यू, पतीला अटक.गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, तरीही अनेक मालवाहतूक करणारे ट्रक, केमिकल टँकर्स मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आले. या वाहनांचे नियमन करण्यात वाहतूक पोलिसांना अपयश आल्याचे दिसून आले. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अधिकच बिकट झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.