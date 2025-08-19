Mumbai Rain Update: रेल्वे वाहतुकीला पावसाचा फटका! लोकलचा खोळंबा, प्रवाशांचे हाल

ठाणे : दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचा फटका मध्य रेल्वेलाही बसला. सकाळी नोकरी-धंद्यावर निघालेल्या चाकरमान्यांचा ठाणे स्थानकात खोळंबा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..कर्जत, बदलापूरहून मुंबई दिशेला जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास सकाळी ठाणे स्थानकापर्यंतच झाला. ठाण्याहून मुंबई दिशेला जाणारी वाहतूक बंद झाल्याने चाकरमान्यांना परतीचा प्रवास करण्यासाठी कसरत करावी लागली..माणसांच्या शिंकण्याचा वेग किती असतो? उत्तर वाचून हैराण व्हाल....ठाण्याहून कल्याण दिशेला जाणारी वाहतूक दुपारपर्यंत सुरळीत ठेवण्यात यश आले होते. त्यामुळे ठाणे स्थानकात प्रवाशांची प्रचंड गर्दी झाल्याचे दिसून आले. प्रवाशांना योग्य माहिती देण्यासाठी रेल्वे पोलिस आणि सुरक्षा बलाचे अधिकारी भोंग्यावरून सूचना देत होते. दरम्यान, ठाणे रेल्वेस्थानकाच्या परिसरातही पाणी साचले होते. रिक्षा स्टँडवर एकही वाहन नसल्याने नागरिकांनी सॅटीसवर बस पकडण्यासाठी गर्दी केली होती; मात्र टीएमटीच्या बसही उशीराने धावत असल्यामुळे ठाणेकरांचे हाल झाले..रेल्वे रुळावरून पायपीटलोकल ठिकठिकाणी खोळंबल्यामुळे ठाणे स्थानकात अनेक प्रवासी रेल्वे रुळावरून पायपीट करत असल्याचे दृश्य दिसत होते..कळवा स्थानकात पाणीच पाणीपहाटेपासून कोसळणाऱ्या पाऊसधारांमुळे कळवा स्थानकावरील रेल्वे रुळ पाण्याखाली गेले होते. कळवा परिसरातील रेल्वे कारशेडवरून सुटणाऱ्या लोकल पकडण्यासाठी जीव धोक्यात घालून रेल्वे रुळावर प्रवाशांची गर्दी केली होती..Mumbai Rain Update: मुसळधार पावसामुळे हवाई वाहतुकीला लेटमार्क! उड्डाणांना तासभर उशीर तर...; प्रशासनाचा प्रवाशांना सल्ला.मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार पावसामुळे रेल्वे आणि रस्ते सेवा विस्कळीत झाल्याने मुंबईतील रेल्वे नेटवर्कला मोठा फटका बसला. मध्य रेल्वेने सीएसएमटी ते कुर्ला दरम्यानची उपनगरीय सेवा पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली. “हार्बर मार्गावर सकाळी ११:२० वाजल्यापासून सेवा बंद करण्यात आल्या आणि मुख्य मार्गावर सकाळी ११:२५ वाजल्यापासून जलद सेवा बंद करण्यात आल्या,” अशी माहिती रेल्वे प्रवक्त्याने दिली..रस्ते वाहतुकीवर परिणामयाव्यतिरिक्त, रस्ते वाहतुकीवरही तितकाच परिणाम झाला, शहरातील अनेक भागात पाणी साचल्यामुळे ३४ रस्त्यांवरील ९२ बेस्ट बस मार्ग विस्कळीत झाले. तसेच मुसळधार पावसामुळे सखल भागात पाणी साचले, रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली आणि लोकल ट्रेन सेवा मंदावल्या, ज्यामुळे शहर आणि शेजारच्या भागातील सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले..आयएमडीचा इशाराआयएमडीने मुंबई आणि उपनगरांमध्ये "खूप मुसळधार ते अत्यंत मुसळधार" पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, कधीकधी ४५-५५ किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहतील, असेही हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिकेने मंगळवारी सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालये बंद राहण्याची घोषणा केली, तर खाजगी आस्थापनांना कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याचे आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.