Monsoon Disease: अतिवृष्टीत जलजन्य आजारांचा धोका, नागरिकांना खबरदारीचे आवाहन

अंबरनाथ : मुसळधार पावसामुळे पाणी साचणे, गटार तुंबणे आणि पाणीपुरवठा दूषित होण्याची शक्यता वाढली. त्यामुळे जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एम.जे.पी.) नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे जाहीर आवाहन केले आहे. यासंदर्भात परिपत्रक जारी करण्यात आले असून नागरिकांना सूचना करण्यात आल्या आहेत..राज्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे नदी, नाले व धरण ओसंडून वाहत असून पुरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. अंबरनाथ तालुक्यात ही मुसळधार पाऊस पडत असून या पावसामुळे पाणी जास्त गढूळ झाले. यामुळे एम. जे. पी मार्फत नागरिकांना पिण्याचे पाणी उकळूनच पिण्याचे, घरगुती पाण्याच्या टाक्या व भांडी स्वच्छ धुवून झाकून ठेवावे तसेच साचलेले पाणी व उघडे नाले टाळावेत, अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत..त्याचबरोबर आपल्या परिसरातील पाण्याच्या पाइप लाइन फुटल्याचे निदर्शनास आल्यास त्वरीत दुरुस्ती करून घ्यावी. तसेच गटारीतून जाणारी पाण्याची पाइप लाइन सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावी. दरम्यान जलजन्य आजार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत पावसाळ्यात रासायनिक प्रक्रिया करण्यात येते. मात्र तरीही नागरिकांनी या काळात अतिरिक्त काळजी घेण्यासाठी एम जे पी मार्फत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच "नागरिकांनी स्वच्छतेचे नियम काटेकोरपणे पाळले तरच जलजन्य आजारांवर नियंत्रण मिळवता येईल," असे आवाहन एम.जे.पी.ने केले आहे..पावसाळ्यात खबरदारीचे उपाययोजना म्हणून पाणी उकळून व गाळून प्यावेनागरिकांनी पाण्याची नळजोडणी भागातून जात नसल्याची खात्री करावी. तसे आढळल्यास सदर नळ जोडणी गटारातून काढून सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करावी. तसेच त्यावर गळती होत नसल्याची खात्री करावी. गळती होत असल्यास त्वरित पाईपलाईन बदलावेत व गळती बंद करावी.बहुमजली इमारतीतील ग्राहकांनी पाण्याचे साठवण टाक्यांची स्वच्छता करावी.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य वाहिनीवर गळती झाल्याचे निदर्शनास आल्यास दूरध्वनी क्रमांकावर माहिती देण्यात यावी.