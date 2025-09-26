Thane Traffic: ठाण्यात चार तास कोंडी! अंतर्गत रस्ते, घोडबंदर मार्गावर वाहनांची ‘जत्रा’

ठाणे शहर : नवरात्राेत्सवाच्या चौथ्या दिवशी पावसाने उघडीप दिल्यामुळे माेठ्या प्रमाणावर गरबाप्रेमी बाहेर पडले. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर प्रचंड वाहतूक काेंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. बाळकूम, माजिवडा आणि घोडबंदर रस्त्यासह गल्लीबाेळातील रस्त्यांसह वाहनांची गर्दी झाली. यात ठाणे स्थानकाकडे जाणाऱ्या रिक्षा, बस अडकून पडल्यामुळे कामावरून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना रिक्षा, बससाठी तासन्तास ताटकळत राहावे लागले. सायंकाळपासून जवळपास चार तास ही परिस्थिती असल्यामुळे ठाणेकरांना मनस्ताप सहन करावा लागला. .ठाण्यातील टेंभीनाका हा मध्यवर्ती भागातील महत्त्वाचा परिसर आहे. सध्या येथे नवरात्रोत्सवानिमित्त रस्त्यावर जत्रा भरली आहे. देवीच्या दर्शनासाठी लोकांची मोठी गर्दी होत आहे. रेल्वेस्थानकाकडून घोडबंदर, कळव्याकडे जाणारी वाहतूक इतर रस्त्यांनी वळविण्यात आली आहे. त्याचा फटका खोपट आणि वंदना परिसरातील रस्त्यांना बसत आहे. लालबहादूर शास्त्री मार्ग ११ वाजेपर्यंत कोंडीत सापडला होता. त्याचा फटका घोडबंदर वाहतुकीलादेखील बसला आहे..ST Bus App: ‘एसटी ॲप’ला प्रवाशांची पसंती! सुमारे १० लाख जणांकडून वापर.बाजारातील वाहतूक बंद केल्याने ठाणे स्थानकाकडे जाणाऱ्या प्रवासी बस आणि रिक्षांची संख्या प्रचंड कमी झाली. परिणामी कामावरून घरी जाण्यासाठी नागरिकांना घरी जाण्यासाठी वाहन मिळेनासे झाल्याने प्रवाशांना त्याचा त्रास झाला. घोडबंदर मार्गांवरदेखील रात्री १०:३० पर्यंत लहान वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..वाहतूक धिम्या गतीने सुरू असल्याने लोकांना घरी पोहाेचण्यासाठी वेळ लागला. ठाण्यातील कोंडीबाबत वाहतूक उपआयुक्त पंकज शिरसाट यांनी विचारले असता ठाणे स्थानकाकडे जाणारी वाहतूक खोपट मार्गाने वळविली असल्याने या मार्गावर रात्री ११ वाजेपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली होती. जादाचे पोलिस बळ लावून ही कोंडी नियंत्रणात ठेवण्यात आली असल्याचे सांगितले. इतर काही मार्गांवर नवरात्री उत्सवाचे कार्यक्रम सुरू असल्याने त्या ठिकाणी थोडी कोंडी झाली होती, तीदेखील वाहतूक कर्मचाऱ्यांनी नियंत्रणात ठेवली होती..हॉटेल्स आणि ट्रेनमध्ये नेहमी पांढऱ्या चादरी का वापरल्या जातात?.या ठिकाणी कोंडीविरुद्ध दिशेने वाहने चालवल्याने कोंडीत आणखी भर पडली. खोपट, कॅसेल मिल, नौपाडा येथील अंतर्गत रस्त्यांवर बांधण्यात आलेल्या पुलांवर कोंडी झाली हाेती. नवरात्रोत्सवाच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांनी फुटपाथ अडवल्याने लोकांना त्रास झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.